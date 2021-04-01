Что случилось со ставропольским дуэтом «Марк Твен», под песни которого на «Фактор А» зажигала сама Пугачева

Элона и Андрей познакомились в Ставрополе. Фото: личный архив героев публикации

Ровно 10 лет назад в «Лужниках» прошли кастинги музыкального шоу талантов «Фактор А». Председателем жюри аналога британского The X Factor стала сама Алла Пугачева, а ведущими — Филипп Киркоров и нынешний глава Украины Владимир Зеленский. В первом сезоне приняли участие ребята из Ставрополя Элона Казакова и Андрей Лобжанидзе. Их дуэт «Марк Твен» вышел в финал, но потом о нем практически ничего не было слышно. «КП-Северный Кавказ» выяснила, что случилось с Элоной и Андреем и чем они занимаются сейчас.

"Марк Твен" "родился" на кастинге шоу. Фото: личный архив героев публикации.

Знакомы Казакова и Лобжанидзе были задолго до проекта, но вместе не пели. Более того, Элона вообще не пела до проекта, а была известна как хореограф и руководитель танцевального коллектива «Регион 26». На кастинге образовался проект «Марк Твен». Элона стала заниматься вокалом и даже смогла покорить сердце самой Примадонны. На одном из выступлений Пугачева попросила Элону спеть без Андрея что-нибудь на собственный вкус. Казакова не растерялась и заставила пританцовывать Аллу Борисовну под песню Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы».

Дуэт «Марк Твен» смог дойти до финала. Отличный результат, учитывая отсутствия вокального опыта Элоны. А после проекта ребят еще некоторое время опекал программный директор «Русского радио» Роман Емельянов, входивший в судейский состав «Фактора А». Номер, с которым Лобжанидзе и Казакова выступали после проекта на различных площадках, поставила им абсолютно бесплатно Лолита.

10 лет спустя...

Сегодня дуэта «Марк Твен» не существует. 33-летняя Элона и 32-летний Андрей не стали парой, вопреки ожиданиям зрителей, а за минувшее десятилетие успели обзавестись семьями. Творчество они не забросили — каждый развивается самостоятельно.

Андрей Лобжанидзе (слева) в составе Давинчи. Фото: официальная страница группы в Сети.

Андрей Лобжанидзе выступает вокалистом в составе группы «Давинчи». Ставропольская группа изначально позиционировала себя как кавер-группа. Команда успешно выступила в 2019 году на «Новой волне», участвовала шоу «Песни на ТНТ». Именно для этих проектов «Давинчи» выпустила свою первую авторскую композицию «Не отпускай меня». Потом были «Бомбит», «Идиот» и другие треки. 2 марта 2021 года «Давинчи» презентовала «Просто дальше жить».

- Нам кажется, что мы, как и Баста, написали свою «Сансару», - рассказал о песни вокалист Лобжанидзе. - «Просто дальше жить» о том, что в любой сложной ситуации, нужно помнить: впереди всегда есть что-то лучшее, что-то большее, а самые близкие люди помогут удержаться на своем пути. Мы верим в то, что каждый из вас найдет себя в этой песне!

Участники «Давинчи» признаются, что соскучились по концертам и намерены этим летом звучать на всех площадках. 25 июня ребята выступят в Екатеринбурге на Ural Music Night 2021.

Андрей и Мария Лобжанидзе счастливы в браке. Фото: личный архив героев публикации.

Личная жизнь певца грузинского происхождения, который родился в КБР, повзрослел в Ставрополе и продолжает творчество в Москве, складывается успешно. Вместе с супругой Марией Андрей воспитывает сына и дочь. Красавица Мария мечтает о профессии телеведущей, месяц назад она получила диплом высшей школы Останкино. Как признается сама Мария, она видит себя в роли ведущей программы «Доброе утро».

- Считаю правильным, если мои родители будут начинать день с моей улыбки в эфире «Доброго утра», - написала на своей странице в соцсетях Мария и, недолго думая, поступила на обучение в группу редактора этой программы.

Кто знает, может в ближайшее время родители Маши и впрямь увидят улыбку дочери на экранах ТВ?

Андрей Лобжанидзе поддерживает жену во всех начинаниях, продолжает работать с вокалом и не забывает родное Ставрополье, куда наведывается не только погостить семьей, но и поучаствовать в творческих проектах.

Элона продолжает заниматься творчеством. Фото: личный архив героя публикации.

Элона Казакова после "Фактора" продолжила заниматься творчеством, попробовала себя в роли журналиста, радиоведущей и, конечно же, все еще сценические номера в качестве хореографа. Сейчас Элона позиционирует себя еще и как тикток-мейкера. На ее страничку в популярном сервисе подписаны 126 тысяч человек, а общее количество собранных лайков приближается к полутора миллионам. Снимает Элона тренды, фэшн-ролики и танцевальные "обучалки".

Элона гордится карьерой супруга. Фото: личный архив героев публикации

В 2013 году участница «Фактор А» вышла замуж. Избранником красавицы стал актер театра и кино Ярослав Жалнин, обладатель премии «Золотой лист–2008» за лучшую мужскую роль в спектакле «Будь здоров, школяр!», приза за лучшее исполнение мужской роли в фильме Егора Абраменко «Коллекционер» на XXVII Международном фестивале ВГИК и других почетных наград.

В кино он дебютировал в 2005 году в главной роли в трагикомедии «Манга». Далее были главные роли в картинах «Мечты сбываются» (Дима), «Пара гнедых» (Саша), «В Париж!» (Лешка), «Чужой в доме» (Саша), «Суд» (Дмитрий Евдокимов). В 2013 году Жалнин сыграл Юрия Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе». В октябре 2020 года состоялась премьера фильма «Смотри как я», где Ярослав Жалнин выступил в роли продюсера.

Пара счастлива в браке, Элона и Ярослав воспитывают двух деток — дочку и сына.

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