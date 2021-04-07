Ислам Махачев станет хедлайнером следующего боя на турнире UFC

Исламу Махачеву отдали главный бой турнира. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Российский боец-легковес Ислам Махачев станет хедлайнером турнира UFC. Хабибу 2.0 (так бойца называют поклонники) дали главный бой турнира. Кто станет соперником Махачева пока не сообщается. Но менеджер спортсмена Ризван Магомедов считает, что в октагоне Махачев может встретиться с одним из трех именитых бойцов.

- У нас есть Пол Фелдер, есть Дэн Хукер, есть Рафаэль дос Аньос. Думаю, один из них уже в скором времени встретится с Исламом. Мы и с датой определимся. Плюс в своем следующем бою Махачев будет возглавлять турнир. Это должен быть пятираундовый бой, — сказал Ризван Магомедов в беседе с YouTube-каналом «Разрешите вас перебить».

На счету 29-летнего легковеса из Дагестана Ислама Махачева 7 побед и ни одного поражения.

Напомним, на UFC 259 Ислам Махачев досрочно победил Дрю Добера. Поединок дагестанского бойца против Добре ав Лас-Вегасе завершился досрочно в третьем раунде решением судей. Махачеву, которого поддерживал сам Хабиб Нурмагомедов, удалось вернуться с победой после перерыва в почти полтора года.

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