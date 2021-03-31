Младшего брата Кадырова тайно избрали мэром Грозного

Рамзан и Хас-Магомед Кадыровы. Фото: vk.com/ramzan

Депутаты думы Грозного тайно выбрали нового главу города. Им стал младший брат руководителя Чечни Хас-Магомед Кадыров, сообщает источник "КП-Ставрополь". Информацию подтвердили в администрации Грозного.

- Сегодня прошло голосование. Депутаты утвердили кандидатуру Хас-Магомеда Кадырова, - рассказали "Комсомольской правде" в ведомстве.

Новому мэру Грозного 30 лет. В 2014 году он получил высшее образование по специальности "Юриспруденция". Однако еще до этого Кадыров стал помощником мэра Грозного. Позже мужчина перешел в республиканскую администрацию и в 2017 году был назначен на пост начальника грозненской полиции. До поста мэра Грозного брат главы Чечни два года руководил Аргуном.

В 2016 году новый мэр Грозного менял имя. Ранее его звали Хаси.

Прошлый мэр Грозного Муслим Хучиев подал в отставку. Причина ухода не уточняется.

Хас-Магомед Кадыров и Муслим Хучиев. Фото: instagram.com/zaur_95x

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