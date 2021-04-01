Из-за ошибки чиновников беременной россиянке пришлось бросить все и улететь ради любимого в Канаду

Фото: личный архив героев публикации

Прелестная горянка из Владикавказа оставила дом и семью, чтобы не разлучаться с любимым из Канады.

Минувшим летом «Комсомолка» рассказала историю про чиновничью ошибку, из-за которой канадского профессора Ричарда Фолца попросили покинуть Северную Осетию, где он уже купил квартиру и жил с беременной женой Фатимой. Вместе они оббивали пороги всевозможных инстанций, до последнего надеясь, что это лишь недоразумение. Как мы узнали, остаться в России у пары так и не получилось. Влюбившийся в горы Кавказа канадец, приехавший в республику писать книгу о ней, с разбитым сердцем вернулся домой. Жена-осетинка последовала за ним.

Фото: личный архив героев публикации

Со слов Фатимы, она даже не успела попрощаться с родными, потому что Ричарду нужно было как можно скорее покинуть Россию. Говорит, им пришлось срочно вылететь в Санкт-Петербург, оттуда — в Турцию, которая в пандемию открыла границы, и только потом — в Канаду, где супруги Фолц живут сегодня.

- У нас все хорошо. Мне повезло, что эта страна приняла меня. Я даже получила вид на жительство пару недель назад, - делится героиня с «КП». - Мы все еще скучаем по Владикавказу. И не только по моей семье, но и по нашим ежедневным прогулкам вдоль набережной Терека и виду из окна нашей квартиры на гору Казбек.

Фото: личный архив героев публикации

Ребенок появился на свет пятого февраля в Канаде. Хотя Ричард очень хотел, чтобы первые роды супруги прошли в Осетии в окружении ее семьи. «В Канаде у нее не будет никого, а в моем городе она не знает французского языка, на котором можно общаться со своими врачами. В любом случае ребенок будет иметь оба гражданства», - говорил канадец прошлым летом.

- У нас родился сын Роджер Алан Фолц. Да, мы дали ему два имени. Первое — Роджер, в честь отца Ричарда, а второе — Алан, чтобы помнил о своих корнях. Он привнес в нашу жизнь много радости и счастья, - делится Фатима.

Ричард закончил писать книгу об Осетии, она выйдет в свет в ноябре этого года. Он считает, что если бы провел больше времени в республике, это была бы его лучшая книга.

- В любом случае, она будет единственной книгой об Осетии на английском языке, - продолжает его жена. - Сейчас Ричарду грустно, когда кто-то говорит об Осетии, но у нас в Канаде хорошая жизнь, мы растим сына и очень счастливы. Мы хотели бы передать наши наилучшие пожелания всем в Осетии, кто оказал нам поддержку в трудное время. Именно это не дало нам пасть духом.

Фото: личный архив героев публикации

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Доктор исторических наук университета Конкордьа в Монреале Ричард Фолц поселился в Осетии и стал вести блог об истории и культуре осетинского народа. Влюбился он не только в республику, но еще в горянку Фатиму, которая стала в январе прошлого года его законной женой.

За два месяца профессор собрал документы для получения права на временное проживание в России в течение 3 лет. Предварительное одобрение супруги Фолц получили. Но в апреле инспектор миграционной службы не нашел Ричарда по адресу, указанному в анкете как место его временного проживания, и счел это за обман. Фатима потом объяснила, что сотрудницу службы они предупреждали о том, что по факту Ричард живет не там, а в купленной им квартире. И на момент проверки его не было в республике вообще, потому что он вынужденно улетел в Канаду из-за истекающей визы.

- Чиновники решили, что я не нужен здесь. Хорошо, мы уедем вместе. Есть и другие места, где мне будут рады, - сожалел канадец.

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