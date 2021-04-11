Черчесов судится с властями Северной Осетии за аренду земли у реки для разведения форели

Черчесов возглавил рыбную компанию и судится за аренду земли в Северной Осетии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер страны Станислав Черчесов намерен отсудить у властей Северной Осетии возможность арендовать участок земли у реки Курентидон по кадастровой стоимости, то есть за полцены.

Речь идет о 60 квадратах земли. Рыночная стоимость аренды данного участка составляет 90 тысяч рублей, Черчесов же хочет получить ее за 45 тысяч рублей.

Иск в отношении министерства государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии от лица ООО «Арлан Фиш». С начала года Черчесов встал у руля рыбной компании. Он получил самую большую долю – 51 %. До этого самым крупным акционером был известный агент Алан Агузаров. Теперь его доля снизилась до 28%.

«Арлан Фиш» — рыболовная компания в Ардонской районе республики, которая специализируется на вылове, переработке и консервировании рыбы. Занимается она также поставками продукции в различные рестораны

Участок, за который судится футбольный тренер, нужен ему для нужд компании. В частности, планируется разведение форели. Иск Черчесова к властям Северной Осетии будет рассмотрен 26 апреля.

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