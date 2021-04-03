В перестрелке в Ингушетии тяжело ранили 15-летнего подростка

Выясняются обстоятельства произошедшего Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ингушском поселении Верхние Ачалуки, Малгобекский район, произошла перестрелка между пенсионером, проживающим в поселке, и торговцем из соседнего региона. В результате тяжелое ранение в живот получил непричастный к конфликту 15-летний подросток, находившийся на улице. Подробности «КП-Северный Кавказ» рассказал источник в республиканском МВД:

- По имеющимся данным, гражданин пенсионного возраста, проживающий в указанном поселке, произвел несколько выстрелов из гладкоствольного ружья вслед грузовому транспорту «ГАЗель», чей водитель, по мнению стрелявшего, задел его автомобиль и не остановился. За рулем «ГАЗели» был житель соседнего региона, который занимался в поселке продажей ковров.

Пожилой мужчина, утверждает собеседник, таким образом пытался привлечь внимание обидчика, убедившись, что его не желают слушать.

- К сожалению, один из выстрелов дробью попал в непричастного к этой ситуации подростка, который находился на улице. Он случайно оказался на линии выстрела, или стрелок отклонился. Дробь попала ему в живот. Состояние 15-летнего пострадавшего оценивается как стабильное, - добавил наш источник.

Стрелка уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Прокуратура республики начала проверку.

- По факту ранения несовершеннолетнего следственным отделом по городу Малгобек СУ СК России Республики Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - комментируют в прокуратуре Ингушетии. - В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

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