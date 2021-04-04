Житель Ставрополья распял котенка и голубя на кресте, чтобы запугать жену

Мужчина прибил гвоздями тушки животных к деревянному кресту и оставил у ворот частного дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой истории позавидовал бы режиссер фильма ужасов. Все, что произошло в одном из сел Кубани, могло стать сюжетом жуткого кино, при просмотре которого, жмуришь глаза, когда показывают страшный кадр.

Однако, история реальная и развивалась она на днях в населенном пункте Мостовского района Краснодарского края. Туда приехал житель Ставрополья, чтобы разобраться с женой по поводу подачи ее заявления на развод.

Супруг по всей видимости, не хотел по-хорошему уходить из жизни этой женщины. Словесные «аргументы» разъяренного ставропольца не помогли убедить жену не разводиться.

В селе, где проживала супруга вместе со своими родителями, он растерзал котенка и голубя. На этом мужчина не остановился: он прибил гвоздями тушки животных к деревянному кресту и оставил у ворот частного дома.

Рядом с телами невинно убитых голубя и котенка лежала записка с угрозами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

К счастью, мужчину задержали. Против него возбудили несколько уголовных дел: «Жестокое обращение с животными», «Угроза убийством», «Покушении на уничтожение чужого имущества» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но и этих злодеяний жителю Ставрополья показалось недостаточно, чтобы отомстить жене. Он вернулся к этому дому через несколько дней и пытался поджечь жилище родителей супруги бутылкой с зажигательной смесью.

К счастью, мужчину задержали. Против него возбудили несколько уголовных дел: «Жестокое обращение с животными», «Угроза убийством», «Покушение на уничтожение чужого имущества».

Санкция за наиболее тяжкое из преступлений - жестокое обращение с животными предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы. Дело для дальнейшего рассмотрения передали в Мостовской районный суд Краснодарского края.

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