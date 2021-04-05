Фото: Александра Абрамович

В Ставрополе подорожал проезд в маршрутках с 5 апреля 2021 года. Так, утром пассажиры транспортных средств краевого центра столкнулись с табличкой: «В соответствии со статьей 3 пункта 1 подпункта 18 ФЗ №220 от 13.07.2015 года с 5 апреля 2021 года стоимость проезда в автобусах составит 30 рублей».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края опровергла информацию о подорожании стоимости проезда до 30 рублей.

По данным ведомства, это инициатива перевозчиков, которую министерство отклонило.

В начале 2021 года компании, обеспечивающие перевозки, направили запрос в минтранс для повышения цен на проезд в автобусах и маршрутных такси. На это ведомство ответило отказом, потому что перевозчики не предоставили объективных причин роста цен.

Однако в автобусах появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей с 5 апреля. Миндор направил запрос в прокуратуру края, чтобы та разобралась в законности действий перевозчиков.

- В этой связи министерство направило обращения в региональные ФАС и Прокуратуру о рассмотрении в действиях перевозчиков возможного нарушения антимонопольного законодательства. Также в настоящее время нами подготовлено и будет направлено обращение в Прокуратуру края для принятия мер прокурорского реагирования в отношении перевозчиков, которые нарушили требования законодательства, - сказано в сообщении пресс-службы.

А тем временем пассажирам маршруток уже приходиться платить за проезд ту сумму, что требуют водители.