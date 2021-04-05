В Кисловодске задержан исламист, который готовил теракт

При задержании никто не пострадал Фото: Александр ГЛУЗ

В Кисловодске задержали исламиста, который готовил теракт. По его замыслу, он собирается напасть на силовиков, используя самодельную бомбу. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Задержание проводили сотрудники ФСБ совместно с СК РФ и МВД. Силовики взяли ранее судимого за общеуголовные преступления гражданина России 1996 года рождения. Мужчина работал на запрещенную международную террористическую организацию.

При обыске его жилья были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы и экстремистская литература. Кроме того, сотрудниками органов задержаны также трое граждан, связанных с исламистом. Они планировали организовать канал финансирования боевиков в Сирии.

Отмечается, что задержанные хотели сформировать ячейку ИГИЛ* на Ставрополье. В настоящее время принимается процессуальное решение.

* Запрещенная в России террористическая организация

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