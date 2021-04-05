Причину подорожания проезда в маршрутках объяснили в УФАС Ставрополья

В Ставрополе подорожал проезд в маршрутках с 5 апреля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Причину подорожания проезда в маршрутках объяснил УФАС Ставрополья. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе подорожал проезд в маршрутках с 5 апреля 2021 года.

Так, утром пассажиры транспортных средств краевого центра столкнулись с табличкой: «В соответствии со статьей 3 пункта 1 подпункта 18 ФЗ №220 от 13.07.2015 года с 5 апреля 2021 года стоимость проезда в автобусах составит 30 рублей».

Эта новость вызвала негодования у жителей Ставрополя:

- Такими темпами скоро все пешком ходить будут. На каком основании подорожал проезд, - пишут недовольные ставропольцы в сети.

«КП-Северный Кавказ» выяснила причину подорожания проезда в маршрутках. Так, руководитель Ставропольского УФАС России Сергей Никитин рассказал, что управление провело анализ сложившейся ситуации. Причиной данного обстоятельства послужили два исходных материала:

- Первый: Ставропольский УФАС принудил администрацию Ставрополя принять нормативные факты в первой половине 2020 года, которые определяли порядок регулирования пассажирских перевозок. В том числе, и порядок ценообразования на перевозку пассажиров. Однако в конце 2020 года был принят закон Ставропольского края, в соответствии с которым, полномочия по регулированию этой деятельности перешли к органу исполнительной власти края – министерству дорожного хозяйства региона. В результате образовался правовой вакуум, которым воспользовались перевозчики, злоупотребляющие правом, не имея экономического обоснования, по повышению тарифа. А потом уже они уведомили об этом СМИ.

По словам Никитина, ситуация пока квалифицируется, как сговор водителей, работающих на одном товарном рынке:

- Мы отправили в адрес перевозчиков документы, анализ которых позволит прояснить ситуацию. В случае доказательства нарушений статьи 11 ФЗ от «О защите конкуренции» виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить штраф от 20 до 50 тысяч рублей. У юридических лиц по расчетам сумма получится выше. При этом весь незаконно полученный доход будет извлечен в доход государства, - прокомментировал руководитель Ставропольского УФАС России Сергей Никитин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе подорожал проезд в маршрутках с 5 апреля 2021 года

В Ставрополе подорожал проезд в маршрутках, вопреки требованиям Минтранса (подробнее)