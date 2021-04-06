В ЮВО приступили к репетиции парадов Победы 9 мая 2021 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Южный военный округ опубликовал список 10 городов, где пройдут парады Победы 2021. На Северном Кавказе их будет сразу три. Всего же по стране состоится 28 военных шествий.

- На территории ЮВО проведение парадов, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне, запланировано в четырех городах-героях - Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также же в шести населенных пунктах, где дислоцированы объединения военного округа - Владикавказе, Каспийске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Симферополе и Ставрополе, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ЮВО.

Постепенно появляются подробности, как будут проходить парады Победы 2021.

Кадеты из Аксая и Ставрополя тренируются вместе. Фото: пресс-служба ЮВО

В Ставрополе в торжественных мероприятиях 9 мая впервые примут участие воспитанники Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса. Напомним, в конце 2020 года ребята вместе с преподавателями и офицерами временно переселились в Ставропольское президентское кадетское училище, поскольку здание корпуса в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области было признано аварийным.

Кадеты двух учреждений (всего более 200 человек) ежедневно по два часа занимаются строевой подготовкой, во время которой оттачивают не только сам строевой шаг, но и равнение в шеренгах и колоннах.

Кстати, всего в параде Победы в Ставрополе 2021 планируется задействовать почти 2000 военнослужащих. Все они или уже сделали прививку от коронавируса, или ожидают своей очереди на вакцинацию.

Дагестанские морпехи отправились в Волгоград. Фото: пресс-служба ЮВО

Военнослужащие Каспийской флотилии впервые приглашены на парад в Волгограде. Личный состав отдельного полка морской пехоты уже откомандирован из Каспийска в Волгоградский гарнизон. В парадную коробку будут включены около 100 морпехов. На базе мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии ЮВО они репетируют исполнение строевой песни и прохождение торжественным маршем. Кстати, перед отправкой в Волгоград весь личный состав парадного расчета привился от COVID-19.

В самом же Каспийске парад Победы состоится на площади В. И. Ленина. Предварительно даже озвучено время начала - 10:00 мск. В шествии будут задействованы примерно 1500 военнослужащих Кавказской флотилии и представителей других ведомств, а также 40 единиц техники, включая береговые ракетные комплексы «Бал» и зенитно-ракетный комплекс «Тор».

В репетициях задействованы 700 военных музыкантов. Фото: пресс-служба ЮВО

Также отрабатывают строевые приемы и перестроения 50 военных музыкантов сводного оркестра КФл, под чью музыку 9 мая предстоит маршировать участникам парада и двигаться колоннам техники. На плац-концерте прозвучат порядка 20 композиций военных лет в маршевом варианте и современные произведения из служебно-строевого репертуара с использованием 15 видов духовых инструментов.

- Всего для музыкального обеспечения 10 парадов задействуют 29 военных оркестров. 700 музыкантов и дирижеров уже активно приступили к тренировкам. Наиболее крупный сводный оркестр - 150 музыкантов под управлением 8 военных дирижеров - будет представлен на параде в Ростове-на-Дону, - пояснили в пресс-службе ЮВО.

Второй по численности музыкантов военный парад пройдет в Волгограде - там к подготовке приступили 90 музыкантов под управлением 5 дирижеров. В Новороссийске и Владикавказе в парадном строю промаршируют по 70 музыкантов, а в остальных городах - от 40 до 60.