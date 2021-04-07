В Чечне у блогерши забрали пистолет за стрельбу «ради понтов» на улице

С девушкой уже провели профилактическую беседу в прокуратуре. Фото: arvan_cosmetologgg

Видео с пистолетом в руках чеченская блогерша выложила в Instagram. В длинном платье и с распущенными волосами, красотка стоит напротив высоких ворот роскошного дома у черного «Мерседеса». Поглядывая в камеру и улыбаясь, она производит несколько выстрелов в воздух:

Друзья ролик заценили. В прокуратуре тоже не остались равнодушными. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в надзорном ведомстве республики, популярного в Instagram косметолога из Гудермесского района разыскали и собираются привлечь к административной ответственности.

Вместе с матерью она уже приняла участие в профилактической беседе. Пистолет был заряжен холостыми патронами, отметили в надзорном ведомстве.

У себя на страничке блогерша восхищалась женщинами с оружием в руках. Фото: arvan_cosmetologgg

- Кроме того, в ОМВД России по Гудермесскому району в отношении Арван Х. составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах». Материалы административного производства направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, - комментируют в прокуратуре Чеченской республики.

Фото: arvan_cosmetologgg

Блогерше грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

Земляки осуждающе заметили, что «ради понтов» блогеры готовы рисковать здоровьем окружающих.

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