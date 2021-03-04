"Боимся, не доживет": суд над скандальной блогершей в хиджабе закончился слезами

Малика Джикаева Фото: СОЦСЕТИ

В Чечне закончили рассмотрение апелляции по делу Малики Джикаевой, осужденной за хранение наркотиков. Приговор оставили без изменений, сообщает в беседе с "КП" адвокат Инара Бедоева.

- В апелляционной жалобе мы просили полного оправдания. Речи о замене реального срока на условный не может быть, потому что мы с моей подзащитной не признаем вины. Она уверяет, что наркотики ей подбросили, - рассказывала Бедоева.

Юрист указывает на несколько деталей дела. Так, например, сверток, который был главной уликой, надрезали в отделе полиции. Но в заключении эксперта сказано, что сверток был без повреждений.

- Кроме того, на входе в отдел Джикаеву должны были досмотреть. Не могут просто так завести: а вдруг у нее бомба с часовым механизмом. Джикаева попадает туда в 1 час ночи, а досматривают ее только в три часа. Эти два часа ее гоняли из кабинета в кабинет. Причем сумка оставалась в первом помещении. Такой простой в два часа в органах оправдывают тем, что не было понятых женского пола.

Приговор в три года общего режима (минимальный срок по статье 228 - Прим.) оставлен без изменения. После решения Верховного суда Чечни Джикаеву переводят из СИЗО в колонию. Чем это может обернуться для блогерши - не могут предположить даже ее родственники. Ведь в СИЗО она чуть не наделала глупостей.

- Она подавлена. 23 года человеку, ни разу с криминальным не сталкивалась, и такое. После прочтения процессуальной части Малика зарыдала. Никогда не видела, чтобы так сильно рыдали. Мы пытались ее как-то успокоить, потому что в силу психического заболевания [синдром Туретта - Прим.] она может натворить глупостей. Боимся, что не доживет.

Правоохранительные органы официальных комментариев по делу не дают.

Малика Джикаева находится в СИЗО с апреля 2020 года. У осужденной осталось 19 месяцев пребывания в тюрьме. Инара Бедоева отметила, что приговор будут обжаловать в Пятом кассационном суде.

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