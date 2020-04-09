"Давно в прицеле": в Чечне за наркотики задержали блогершу, известную по "голым" фотографиям в хиджабе

В Чечне задержали Малику Джикаеву - блогершу из Северной Осетии, известную по обнаженным фотографиям в хиджабе. Девушку взяли не из-за нарушения карантина в республике - все гораздо хуже. Полицейские обнаружили у звезды интернета 130 граммов марихуаны. Малику тут же задержали, а позже и арестовали на два месяца. Об этом сообщила сестра "голой" блогерши в социальных сетях.

Девушка уверяет, что Джикаеву задержали незаконно, а марихуану ей подкинули. На страшный заговор против сестры указывает тот факт, что подруг, которые были с ней в момент обыска, никто не тронул. Кто стал организатором "подставы" - неизвестно. У сестры нет даже догадок. По ее словам, у Малики много недоброжелателей, которым не нравилось ее поведение в интернете.

ЗА ЧТО НЕ ЛЮБЯТ МАЛИКУ

Впервые Малика оказалась в центре скандала после стрельбы в лесу. Ролик, на котором она в полицейской форме изрешетила дерево из пистолета Макарова, заинтересовал сотрудников МВД по Гудермесскому району Чечни. По результатам проверки Джикаевой назначили штраф в размере 40 тысяч рублей - за стрельбу в неположенном месте.

В Чечне МВД проверяет видео с блогершей, переодетой в полицейского.

Затем блогерша стала удивлять подписчиков легкой эротикой. Летом 2019 года Малика опубликовала в социальных сетях фотографию из бассейна. По канонам ислама на ней был хиджаб, но перед съемкой его облили водой. Из-за этого наряд не скрывал фигуру девушки, а, напротив, подчеркивал многие места, которые мусульманкам запрещается обнажать при людях.

Обнаженка в хиджабеФото: соцсети

Немного позже Малика повторила трюк с обливанием. На этот раз она приняла душ в хиджабе. Черно-белое видео разлетелось по сети, из-за него девушке пришлось ненадолго исчезнуть.

Блогерша в хиждабе "оголилась" под душем. За это видео девушке угрожают расправой.

В январе блогерша оказалась в центре скандала из-за потасовки в Дагестане. Неизвестные подошли к ней и попросили уехать из республики. После отказа мужчины стали напрямую оскорблять родных Малики, в том числе - маму. В ответ она пырнула одного из обидчиков ножом и скрылась на машине. За этот поступок жительница Осетии ничего не получила. Как уточнили "КП - Северный Кавказ" в МВД по Дагестану, по этому факту в полицию никто не обращался.

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