«Её разыскивают, чтобы убить»: блогерша исчезла после публикации «обнаженного» видео в хиджабе

Скандальная кавказская блогерша Малика (Милана) Джикаева исчезла после публикации «обнажённого» видео в хиджабе. Страница девушки в соцсетях удалена. Вероятнее всего, из-за потока угроз и проклятий, которые обрушились на девушку.

Нескромная выходка с хиджабом дорого обошлась известной блогерше. Девушка опубликовала провокационное видео: на кадрах она купается в душе, обливается молоком и демонстрирует свои прелести. И всё это в традиционном мусульманском хиджабе.

Последний факт не на шутку разозлил тысячи приверженцев ислама по всему Северному Кавказу. Хиджаб — символ скромности и кротости, а осетинка, будто в насмешку над традицией, демонстрирует в нем свои обольстительные формы.

Блогерша в хиждабе "оголилась" под душем. За это видео девушке угрожают расправой.

На Милану было подписано 305 тысяч человек, и подавляющая часть аудитории резко осудила выходку. Казалось, что блогерша готова к такой реакции.

— Никакая критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе. Так что хоть охрипните, мне по..., — девушка будто провоцировала ненавистников, уверенно подписав спорный ролик.

«На Кавказе за такое убивают», предупреждали Милану подписчики в комментариях под видео. Многие открыто угрожали осетинке. Трудно даже представить, что писали в личных сообщениях. И, несмотря на браваду, блогерша не выдержала.

Теперь от известности Джикаевой остались сообщение о том, что её страница в Instagram больше не существует и комментарий в блоге родной сестры.

— Малика временно отключила свой аккаунт. Пару дней её не будет на связи, — написала Карина Джикаева.

Малика уже не первый раз эпатирует подписчиков «обнажёнными» фотографиямиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сообщение не могло остаться незамеченным. Пользователи отнеслись к новости без удивления. В комментариях пишут, что блогерше может угрожать серьёзная опасность.

— Её разыскивают, чтобы убить, — пишут пользователи.

— Правильно. Всевышний дал шариат, чтобы наказывать кого надо, — считает другой подписчик.

— Ну убить вряд ли. Но наказать нужно, — подчёркивает третий.

Напомним, что девушка уже попадала в переделки. Летом её персоной заинтересовались правоохранительные органы Чечни. Появилась информация, что для скандального ролика, где девушка стреляет из автомата и пистолета, было использовано реальное оружие из арсенала одного из ОВД республики. Правда, тогда Малике удалось отделаться штрафом в 40 тысяч рублей.

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