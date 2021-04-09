Чиновник Минтруда Дагестана провернул махинацию на 50 млн при закупке авто для больных пенсионеров

На главу отдела закупок Минтруда РД завели уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Фигурантом уголовного дела по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями» стал начальник отдела закупок Минтруда и соцразвития в Дагестане Ибрагим Карибов. В его служебном кабинете сотрудники ФСБ проводят обыск и выемку документации.

По версии следствия, чиновник причастен к махинациям при закупке 29 автомобилей для доставки в больницы пожилых людей, живущих в отдаленных сёлах. Деньги на приобретение машин для пенсионеров были получены Минтруда Дагестана из федерального бюджета в 2019 году.

О махинациях стало известно после того, как чиновник обратился к руководителю частной фирме «Хазар» подготовить подложную документацию на почти 50 млн рублей в обмен на госконтракты на солидные суммы.

В течение трех месяцев подозреваемый составлял аукционную документацию от имени 29 директоров комплексных центров социального обслуживания населения аукционную документацию на право заключения государственного контракта на поставку автотранспорта. Уполномоченные лица поставили свои подписи, а документацию направили в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан.

- Решением единой комиссии Комитета по государственным закупкам республики был допущен единственный участник – ООО «Хазар». По итогам торгов, признанных комиссией состоявшимися, директорами 29 вышеуказанных центров от лица заказчиков были заключены государственные контракты с коммерческой организацией на поставку автотранспорта, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

В ведомстве отметили, что ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане завели дело о мошенничестве с субсидиями для молодых семей на 20 млн рублей

На данный момент известно о 12 пострадавших семьях (подробнее).