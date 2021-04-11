«Это разрушает российский футбол»: тренер ставропольского «Динамо» считает, что женщина не должна судить мужские матчи

Встреча "Динамо" и "Ессентуков" прошла в тумане. Фото: ФК "Динамо"

На стадионе «Динамо» в Ставрополе 10 апреля состоялся матч между командами «Динамо» и «Ессентуки». Завершился он со счетом 2:2, но результатом, впрочем, как и проведением самого матча многие остались недовольны. Виной тому – густой туман, который опустился на город во время футбольной встречи. Видимость была настолько плохой, что играть футболистам пришлось буквально вслепую. Болельщики с трибун не смогли рассмотреть ни одного гола.

В какой-то момент матч прервали из-за плохой видимости, но вскоре судья возобновила матч.

Результатом встречи, впрочем, как и действиями арбитра Веры Олейкиной остались недовольны многие. Так, главный тренер «Динамо» Геннадий Стрикалов и вовсе заявил, что женщинам не место в мужском футболе. Мол, именно они его разрушают.

– Конечно, мы недовольны результатом, недовольны полем, ведь комбинационный футбол, который может показывать наша команда, на этом газоне показывать невозможно. Пришлось перестраиваться по ходу матча, ребята старались выполнять установку, насколько это было возможно. Но туман стоял такой, что на 20 метров ничего не было видно. Хоть мы и играли в равных условиях, но мы все же играем немного в другой футбол. Сегодня победить не получилось. Много спорных моментов было, причем не в нашу пользу, которые повлияли на результат. Мое личное мнение – женщины должны судить женский футбол. Ей нечего делать в мужском футболе. Не знаю, кто назначает и зачем это делать. Считаю, что это разрушает российский футбол, – заявил Геннадий Стрикалов.

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