Стерпел измену, но не потерю ключей: избитая любовником женщина всю ночь умирала в ванной

Евгению Комарову дали срок и большую компенсацию

В Ставропольском крае районный суд вынес приговор 36-летнему Евгению Комарову. Его признали виновным в расправе над пьяной сожительницей. Мужчина вынес измену, но потерю ключей от квартиры не смог. Елена* всю ночь умирала в ванной, пока ее убийца спал в соседней комнате.

"КП-Ставрополь" узнала подробности жестокой расправы в Благодарном.

ПЯТЬ ДЕТЕЙ НАДВОИХ

Евгений и Елена жили вдвоем недолго, но за это время изрядно потрепали друг друга. Вместе пили, вместе находили проблемы. А когда делали это порознь — начинали ссориться. Елена подозревала ухажера в изменах с бывшей супругой, а он упрекал ее в чрезмерном пьянстве.

Евгений Комаров

Поскольку Евгений крепче Елены, его аргументы оказывались сильнее. Родня замечала на лице девушки гематомы, ссадины и пыталась повлиять то на нее, то на спутника. Но пара продолжала жить и пить вместе. А тем приходилось выхаживать потомство молодых. Мать Елены воспитывала двух внуков дочки, бывшая жена Евгения — трех детей, нажитых совместно. Общего потомства у пары не было.

В свободное от алкоголя время оба были примерными и адекватными. Елена хозяйничала по дому, хорошо готовила. А Евгений — мастерски управлялся со сваркой.

ВОДКИ, ВОДКИ, ВИНА И СНОВА ВОДКИ

В середине ноября 2020 года любовь вновь надломилась. Елена выпивала в другой компании, из-за чего Евгений ушел из дома. Пара оказалась на грани расставания.

— Через пару дней мужчина пришел поговорить с сожительницей, — рассказывает источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами дела. — Он постучал к ней в дверь, но никто не открыл. Тогда Евгений пошел к соседям, у которых играла музыка. Там и была Елена. В этот момент она лежала с соседом в кровати после секса. Евгению открыл друг соседа, предложил выпить по 50 грамм. И потому Евгений вошел и застал сожительницу в постели с другим.

Измену Евгений воспринял почти спокойно. Сказал: "Не помешал?" — махнул рюмку водки и ушел к себе. Дома мужчина под спиртное рассуждал о будущем. И через время решил, что пора разъезжаться. Собрал вещи уже бывшей пассии и вернулся обратно.

— На место он явился с черным пакетом. Елена все так же была у соседа. Когда она увидела Евгения, просила поговорить с ней. Поначалу он упирался, но затем согласился. Для общения выбрали квартиру женщины, но она не могла никак найти ключи. После 10 минут поисков пара стала ссориться. Начали за ключи, продолжили злободневным —бывшей супругой Евгения. По показаниям мужчины, он трижды дал сожительнице пощечину — так, что женщина упала на колени. А потом шесть раз ударил кулаком по спине. Новый любовник потерпевшей и его друг в то время уже спали.

Евгений Комаров

Евгений поволок Елену к квартире. На шум вышли недовольные соседи. Источник издания приводит слова одного из них:

— Было слышно, как они спорят. Женская речь звучала как крики. Из-за того, что время было позднее и ребенок не мог уснуть, я вышел из квартиры. Хоть и на лестнице оказалось темно, я видел, что Елена сидит в углу. Она тяжело дышала. Мы спросили: "Долго ли еще тут будут эти разговоры, крики, драки?" А он ответил мне: "Это моя жена. Как бы ты поступил на моем месте, если бы увидел, что жена тебе изменяет?" А потом он попросил "сбить сушняк". Мы вынесли вино, покурили и ушли. Евгений обещал уйти отсюда.

Мужчина потащил женщину к себе. По пути она несколько раз упала. В ноябре, когда температура в Благодарном приближается к нулю, Елена шла по улице в одном халате. У Евгения они распили еще 200 грамм водки и снова повздорили — детали домашней потасовки не известны. Потом он отправил женщину купаться и пошел спать.

"ПО ХОДУ, Я ЕЕ ПРИБИЛ"

На утро Евгений проснулся один. Елена лежала мертвой в пустой ванной.

— У подсудимого началась паника. Он позвонил своему начальнику и сказал: "По ходу, я ее прибил. Что делать?" Вызвали полицию, начались разбирательства и Евгения сразу задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека", — говорит источник "КП-Ставрополь".

Результаты судмедэкспертизы ужасают. Переломы ребер, разрыв легких и левой почечной артерии, сотрясение мозга. Не менее 12 ударов по голове, груди и пояснице. Кровь Елены нашли почти везде, где происходила история. Поначалу Евгений сетовал на то, что его сожительница могла получить смертельные травмы, падая с лестницы. Но эксперты опровергли это. И вдобавок поставили мужчине диагноз — "синдром зависимости от алкоголя, средней стадии".

Евгений Комаров и его цитаты в соцсетях

Подсудимый частично признал вину. По его словам, ситуации могло бы и не быть, если бы Елена не вела "аморальный образ жизни" — "не изменяла и не подозревала в изменах".

Благодарненский районный суд поддержал обвинение и дал Комарову 9 лет строгого режима с испытательным сроком в один год. Кроме того, осужденный обязан заплатить потерпевшей — сестре Елены — 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

*имя изменено

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