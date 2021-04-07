"Да когда ты уже сдохнешь": бизнесмен пять дней убивал свою престарелую мать на Ставрополье

Суд закончил рассмотрение дела Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ставропольский краевой суд вынес приговор 46-летнему Александру Анкудинову. Его признали виновным в жестоком убийстве 81-летней матери, прикованной к постели из-за перелома. За пять дней "ухода" за немощной родственницей он нанес ей более 700 ударов.

"КП-Ставрополь" узнала подробности зверского убийства пенсионерки в Ессентуках.

ЛЮБИМЫЙ СЫН

Александр Анкудинов долгое время был успешным бизнесменом. С 2004 года он занимался сухопутной транспортировкой. Кого перевозил и чем торговал - неизвестно. Но за девять лет мужчина накопил на двухэтажный дом со всеми удобствами: джакузи, дорогая мебель, система "Умный дом". С такими хоромами предприниматель ушел на покой.

Александр Анкудинов

В свободное время, которого стало слишком много, Александр любил выпить. Если трезвым его характеризовали как "вполне обычного человека", то под спиртным мужчина становился буйным и агрессивным. Из-за этого от него ушла жена с 12-летним сыном.

У предпринимателя осталась овдовевшая мать Светлана*, горячо любившая его. Даже бизнес, принесший Александру горы денег, он построил вместе с мамой. Младшего брата в расчет не брали и даже всячески сторонились. После смерти отца и переезда Светланы к Александру он оборвал все контакты с родней. Однако единственным потерпевшим по делу об убийстве пенсионерки оказался только он.

"БУДУ ПЫТАТЬСЯ СДОХНУТЬ"

В январе 2020 года после падения с лестницы Светлана сломала шейку бедра, из-за чего не могла самостоятельно двигаться и оказалась прикована к постели. На время лечения сын нанимал для матери сиделок.

- Последняя сиделка продержалась почти восемь месяцев. На допросе она говорила, что поначалу все было хорошо, - рассказывает источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами дела. - Первые две недели он держал себя в руках, исправно платил. Но потом Александр стал много пить. Через время, после выходных, сиделка вернулась и увидела, что у бабушки синяк на лице. Она признавалась, что ее ударил сын. Но тот все отрицал и сказал, что Светлана упала.

Кроме того, по комнате пенсионерки стали летать волосы. У сиделки было подозрение, что заказчик тягает мать за пряди. Но подтвердить это она никак не могла.

- Александр совсем погряз в алкоголе. Поначалу он сам восстанавливался, но потом без помощи медиков не обходилось. Бабушка просила сиделку: "Не оставляй меня одну". Но мужчина стал замахиваться на нее, и 17 октября она уволилась.

С этого момента мать и сын остались только вдвоем. В конце месяца Александр пришел в отдел полиции и сказал, что Светлана скончалась.

- В комнате было установлено видеонаблюдение, о котором подсудимый забыл. В дело вошла запись того, как он ее пять дней избивал. По кадрам было установлено, сколько раз он ударил ее. Более 700 ударов руками, ногами и даже освежителем воздуха. Схватит, к примеру, за волосы и швырнет на подушку, а потерпевшая ударится об что-то твердое. Основные удары приходились в голову и живот. Судмедэкспертиза показала, что у женщины разрыв тонкой кишки, множественные переломы ребер и перелом грудины, а также закрытая черепно-мозговая травма. Она была вся синяя, не было живого места. Особенно - на голове.

На месте преступления. Фото: СКР по СК

На камере в комнате также был микрофон. Все диалоги между родственниками записывались.

- Будучи пьяным, Александр подходил к матери и говорил: "Ты, гадина, всю жизнь мне портишь. Да когда ты уже сдохнешь?" А она отвечала: "Скоро, скоро". Он лупил ее и спрашивал: "Что ты поняла?" А она: "Буду пытаться сдохнуть".

Светлана умирала очень медленно. Сначала она защищалась и кричала, потом перестала реагировать на удары и принимала их почти молча. А в последний день микрофоны записали, как в предсмертной агонии она тяжело дышала.

Когда Александр заметил, что мать умерла - он опустил труп на землю, перестелил кровать, подмел и убрал все грязные тряпки, которыми якобы обрабатывал раны. Потом переоделся и пошел в полицию. "Я пару раз мать ударил. Она там умерла. Может быть, даже от этого", - заявил он на дознании.

РАСКАИВАЮСЬ, НО ВИНЫ НЕ ПРИЗНАЮ

Александра задержали, а позже арестовали. Против него завели уголовное дело по статье "Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". На допросах он сетовал на то, что бил несильно. Что это в любой семье допустимо. И что фразой "чтоб ты сдохла" он не желал матери смерти. Кроме того, он давил на то, что содержал маму и ухаживал за ней.

- По камерам видно, что он ее не кормил. А воду давал, максимум, раз в день. О видеонаблюдении он просто забыл. Можно только предположить, что он сделал бы с записью. На допросах он раскаивался, говорил, что ему стыдно. Но признавать вину он отказался, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

7 апреля Краевой суд закончил рассмотрение дела, следует из открытых данных.

- Несмотря на непризнание указанным лицом вины в полном объеме предъявленного обвинения, суд принял во внимание доказательства его виновности и согласился с позицией гособвинителя. Краевой суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 года. Приговор в законную силу не вступил, - следует из сообщения Прокуратуры Ставрополья.

*имя изменено

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