Фото Кавказа из космоса: нереальные виды Эльбруса, Ставрополя и других мест с МКС

Эльбрус из космоса. Фото: Сергей Рязанский

12 апреля в России и других странах, входивших в состав Советского Союза, празднуют день космонавтики. Дата связана с полетом Юрия Гагарина в космос.

"КП" собрала фотографии Кавказа с орбиты МКС. И рассказывает, что связывает Ставрополье и космос.

Эльбрус. Фото: Сергей Рязанский

Фотографии самый высокой горы в Европе - Эльбруса - опубликовал в августе 2020 года Сергей Рязанский. Этим кадром он анонсировал свое восхождение на великана.

- Сегодня, в начале своего путешествия, я задумался о том, сколько же общего между полетом в космос и восхождением на вершину Эльбруса. Это преодоление сложностей, которые неминуемо возникнут, необходимость слаженной команды, коммуникация. Умение действовать в стрессовой обстановке, - написал Рязанский.

Сулакский каньон. Фото: vk.com/kudsverchkov

А теперь сравните Каспийск и Махачкалу. Между городами - 19 километров, или 30 минут езды.

Каспийск. Фото: vk.com/kudsverchkov

Махачкала. Фото: Олег Артемьев

А это Ставропольский край. Наши города фотографировали Сергей Кудь-Сверчков и Олег Новицкий.

Пятигорск. Фото: vk.com/kudsverchkov

Ессентуки. Фото: vk.com/kudsverchkov

Буденновск. Фото: instagram.com/novitskiy_iss/

Снимок Ставрополя из космоса "КП-Ставрополь" подарил единственный местный космонавт, уроженец Невинномысска Олег Скрипочка. У мужчины три полета. В общей сложности он провел вне Земли 536 дней, а в открытом космосе - 16 часов.

- Мировоззрение в космосе меняется. И это неизбежно. Земля же на самом деле очень маленькая. В первом полете, это была осень, было особенно интересно наблюдать. Сначала станция проходила над Северной Америкой, а затем над Австралией. И с каждым днем в Америке было все больше снега, а в Австралии все больше и больше зелени. И четко понимаешь, что все это очень хрупко и надо бережнее относиться, - говорил Скрипочка в эфире Радио "Комсомольская правда".

Фото Ставрополя и автограф космонавта Олега Скрипочки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Со Ставропольем связаны еще три имени космонавтов. Юрий Глазков, полетевший в космос в 1977 году, учился в Ставропольском суворовском училище. Валерий Токарев, дважды покидавший Землю, получил образование в высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (СВВАУЛШ) в Ставрополе. Александр Скворцов, летавший в космос в 2010 году, учился там же.

Владикавказ. Фото: vk.com/kudsverchkov

- Города не было. Не было ни одной лампочки. В разных концах горели гигантские газовые и нефтяные факелы, поднимались в небо струйки трассирующих пуль, подобно стайке огненных голубей вырывались снаряды из стволов "Градов" и "Ураганов". Это была одна из многих и многих сотен ночей нашей национальной трагедии, про которую я ранее никогда не рассказывал, - комментировал фотографии Грозного из космоса глава Чечни Рамзан Кадыров.

Грозный. Фото: Сергей Рязанский

Грозный. Фото: Олег Кононенко

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