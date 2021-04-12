Партия “Новые люди” поддержала проекты из Дагестана, улучшающие жизнь

По словам организаторов, им поступило больше 15 тысяч заявок из 65 регионов.

“Марафон идей”, федеральный проект, который провела партия “Новые люди”. Прием заявок длился месяц, с февраля по март. По словам организаторов, за это время им поступило больше 15 тысяч заявок из 65 регионов. Рекордное количество прислали из Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Около 200 заявок пришло из Дагестана. Идеи должны были быть направлены на улучшение жизни города, края и всей страны.

- Такое большое количество заявок говорит о том, что люди нацелены на решение проблем, и нас это очень радует. Некоторым проектам нужны не только финансовая поддержка, но и методологическая помощь: в «упаковке», в продвижении. Этим мы тоже будем заниматься, - сказал в беседе с журналистами руководитель дагестанского штаба партии “Новые люди” Руслан Абдулхаликов.

Претенденты защищали свои проекты перед жюри.

На финал марафона в Дагестане специалисты отобрали больше десяти заявок. Среди них были проекты, направленные на улучшение городской среды, заботу о животных и охрану здоровья. В распоряжении каждого участника было полторы минуты, за которые он должен был убедить членов жюри в том, что именно его идея заслуживает поддержки. После презентации идей члены жюри посовещались и выбрали четыре проекта, которые получат финансовую поддержку.

Первое место конкурса отдали проекту “Шатер здоровья”. Его автор, студент-медик Исмаил Гаджиев, предложил сделать передвижной шатер для медобследования группы риска по коронавирусу. Идея, по словам молодого человека, у него возникла, когда он работал в «красной зоне» городской больницы в Махачкале. По его задумке, в шатре смогут работать квалифицированные специалисты - терапевты, эндокринологи и рентгенологи, которые будут обследовать желающих.

На деньги гранта Шамиль Садыков планирует создать киберспортивную лигу, Имам Джаватханов - увеличить число урн на улицах, а Исмаил Гаджиев - помочь жителям высокогорных аулов бесплатно проверить здоровье.

- Для людей обследование будет бесплатным. Когда я работал в «красной зоне», я понял, что основная масса пациентов там - с сахарным диабетом и заболеваниями легких. Для этих людей подобные инновации необходимы. Они дают им возможность проходить профилактику и своевременное лечение, - объяснил молодой человек корреспонденту «КП».

Он предлагает устанавливать шатер в разных районах республики, в том числе высокогорных. По словам автора проекта, идея решает проблему жителей сел, которым приходится преодолевать 150-200 км и тратить много времени, чтобы проконсультироваться с врачами в Махачкале.

- У меня не было даже в мыслях, что, если я сегодня не выиграю, то сдамся и оставлю проект, - рассказал Исмаил. - Я в любом случае нашел бы способ его реализовать, потому что наша сила - в здоровье. Это самое важное для человека. Я всегда стремился помогать людям. Когда мне правительство подарило велосипед, я его продал и купил на вырученные деньги маски, раздал жителям Махачкалы. Поэтому я благодарен за возможность выступить на этом конкурсе и за то, что жюри поддержало мой проект.

Один из членов жюри, Зугимар Тагибова, руководитель дагестанского отделения организации “Опора России”, пообещала взять проект Гаджиева под личное кураторство.

Второе место разделили два проекта с общим бюджетом в 100 тысяч рублей. Оба направлены на улучшение городской среды. Проект Имама Джаватханова “Чистый город - чистый бизнес” посвящен поддержанию чистоты в городе и развитию бизнеса. Имам предложил устанавливать в Махачкале урны по сбору мусора, на которых можно будет размещать рекламу бизнеса.

На финал марафона в Дагестане специалисты отобрали больше десяти заявок. Среди них были проекты, направленные на улучшение городской среды, заботу о животных и охрану здоровья.

Третье место получил проект “Кибер-турниры” Шамиля Садыкова, направленный на развитие киберспорта в Дагестане. Автор идеи предлагает организовать киберспортивную студенческую лигу в республике, чтобы вовлечь дагестанских студентов во всероссийские и международные соревнования. Ему дали сертификат на 50 тысяч рублей для реализации идеи.

По словам Руслана Абдулхаликова, “Новые люди” готовы поддержать и проекты, которые не победили в конкурсе.

- Те проекты, которые направлены на решение городских вопросов и носят локальный характер, мы можем поддерживать в нашей деятельности партии. Сейчас мы создаем комитеты по разным направлениям. Поэтому такие проекты тоже могут получать поддержку, – отметил Абдулхаликов.