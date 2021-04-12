Хозяин собаки, убившей человека, получил срок на Ставрополье

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении

Житель Ставрополья признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2020 года. В тот день пьяный мужчина находился на территории промышленной базы, расположенной в Шпаковском районе.

Ставрополец выпустил из вольера северокавказскую овчарку. Эта порода относится к числу потенциально опасных собак.

Так, в соответствии Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня потенциально опасных собак», и стал выгуливать животное без намордника и поводка на огороженной территории указанной промышленной базы.

В тот день подсудимый проявил преступную небрежность, оставив частично открытыми ворота базы, ведущие на улицу.

В итоге северокавказская овчарка выбежала на улицу, где напала на проходившего мимо мужчину и причинила ему травы, от которых он умер в больнице.

На судебном заседании обвиняемый полностью признался в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что алабай порвал хозяина в Северной Осетии. Как только заботливый хозяин переступил порог дачного дома, собака сорвалась с цепи и набросилась на пожилого мужчину.

В этот момент рядом оказались электрики, которые по счастливой случайности приехали на рабочий вызов. Испуганные мужчины долго пытались оторвать агрессивного пса от обессиленного старика.

Угомонить собаку получилось только после того, как рабочие привязали ее к служебной машине и отъехали на несколько метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Оттащили, только привязав к машине»: Алабай порвал хозяина в Северной Осетии

78-летний хозяин собаки скончался в больнице [ПОДРОБНЕЕ]