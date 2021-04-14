Глава Чечни Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана

Возмущенный Кадыров посоветовал Навальному «лучше подумать о своем поведении, стоя в углу камеры» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился недавним заявлением политика Навального. Напомним, Навальный заявил о подаче в суд на колонию за отказ выдать ему Коран.

- Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? – недоумевает чеченский лидер.

По его мнению, «человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешевым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман»

Кадыров считает, что «этот исламофоб», он имеет в виду Навального, пытается использовать Священное Писание в своих политических целях.

Чеченский лидер обратился от лица мусульман России к сотрудникам колонии, где содержится Навальный:

- Не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду! Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками, - подчеркнул он.

Возмущенный Кадыров посоветовал Навальному «лучше подумать о своем поведении, стоя в углу камеры».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщил президент Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник.

Как выяснилось, чеченский лидер выдвинут на награду «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае».