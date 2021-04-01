Глава Чечни Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021 года

А в прошлом году Кадыров был номинирован на международную премию мира-2020, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщил президент Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник.

Как выяснилось, чеченский лидер выдвинут на награду «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае». Президент Международного Информационного Нобелевского Центра также подчеркнул, что заявку в Нобелевский комитет, возможно, подали представители Норвегии.

Впрочем, это не единственное достижение главы республики за последнее время. Так, в прошлом году Кадыров был номинирован на международную премию мира-2020, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD).

Тогда организация отметила особый вклад чеченского лидера в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что депутаты думы Грозного тайно выбрали нового главу города. Им стал младший брат руководителя Чечни Хас-Магомед Кадыров. Эту информацию подтвердили в администрации Грозного.

- Сегодня прошло голосование. Депутаты утвердили кандидатуру Хас-Магомеда Кадырова, - рассказали «Комсомольской правде» в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пригожин предложил юридическую помощь Кадырову в борьбе с фейками «Новой газеты»

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что он с большим уважением относится к чести офицеров России и заслугам полка (подробнее)