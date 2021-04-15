В марте 2021 года спортсмен прилетел в Грозный по приглашению главы Кадырова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Боец UFC Хамзат Чимаев чеченского происхождения, который выступает за Швецию, выложил на своей странице в Инстаграм ролик со «спарринга» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

- МаШаАллах1. Тренировки идут полным ходом, под руководством главы ЧР, - так подписал опубликованное им видео в сети, боец UFC Чимаев.

Ранее он рассказывал, что в марте 2021 года прилетел в Грозный по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова. В республике спортсмену обещали реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

Тогда чеченский лидер также поделился этой новостью в соцсети:

- Хамзат поверил мне. И теперь он в Чеченской республике, как и обещал, - написал Кадыров.

Напомним, 26-летней Чимаев после болезни объявил о завершении карьеры. Позднее глава Чечни Кадыров сообщил, что поговорил с бойцом и тот продолжит выступать.

В республике спортсмену обещали реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2020 году Чимаев провел три боя в UFC, одержав три победы.

Глава Чечни Кадыров подрался с бойцом UFC Чимаевым

Боец UFC Хамзат Чимаев чеченского происхождения, который выступает за Швецию, выложил на своей странице в Инстаграм ролик со «спарринга» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

- МаШаАллах1. Тренировки идут полным ходом, под руководством главы ЧР, - так подписал опубликованное им видео в сети, боец UFC Чимаев.

Ранее он рассказывал, что в марте 2021 года прилетел в Грозный по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова. В республике спортсмену обещали реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

Тогда чеченский лидер также поделился этой новостью в соцсети:

- Хамзат поверил мне. И теперь он в Чеченской республике, как и обещал, - написал Кадыров.

Напомним, 26-летней Чимаев после болезни объявил о завершении карьеры. Позднее глава Чечни Кадыров сообщил, что поговорил с бойцом и тот продолжит выступать.

В 2020 году Чимаев провел три боя в UFC, одержав три победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Чечни Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана

Чеченский лидер подчеркнул, что «Коран не трогают грязными руками» [ПОДРОБНЕЕ ]