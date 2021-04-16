На главу комитета Ставрополья по госзакупкам Абалешева заведут второе дело

Фото задержания: СУ СКР по СК

Против главы комитета Ставрополья по государственным закупкам Александра Абалешева будет возбуждено второе уголовное дело. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник из окружения должностного лица.

- Сейчас у следствия находится постановление прокурора с требованием о возбуждении уголовного дела против Александра Васильевича. Его подозревают в воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, - сообщил собеседник издания.

Установлено, что заявки подрядчика на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе постоянно признавали неправильными. Решение не меняли, несмотря на то, что УФАС по Ставрополью признавала такой вердикт незаконным.

- Александр Васильевич в апреле 2019 года на встрече с представителем ООО потребовал отказаться от контракта. Несмотря на это, фирма получила контракт. Такие решения главы комитета привели к затягиванию и срыву сроков. Фирма не освоила бюджетные средства и из-за этого с ней расторгли соглашение, - говорит источник "КП".

Он также добавил, что прокурор отправил в СУ СКР по Ставрополью материалы для уголовного преследования по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

15 апреля против Абалешева возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Расследованием дела занимаются СК, МВД и ФСБ России по Ставропольскому краю.