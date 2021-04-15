Главу комитета Ставрополья по госзакупкам Александра Абалешева подозревают в превышении полномочий на 25 млн

Глава комитета Ставрополья по госзакупкам Александр Абалешев

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против председателя комитета по госзакупкам Александра Абалешева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Расследованием дела занимаются СК, МВД и ФСБ России по региону.

Следователи полагают, что Абалешев вмешивался в ход конкурсов по проведению государственных закупок. В 2019 году он не договорился с компанией, которая победила в аукционе на строительство краевой детской больницы и стал препятствовать заключению следующих контрактов и реализации уже текущего проекта.

- По данным следствия, в 2019 году чиновник выдвигал требования представителю организации, победившей в аукционе на выполнение подрядных работ по объекту "Строительство нового корпуса ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница в городе Ставрополе", отказаться от заключения контракта и препятствовал законным действиям этого юридического лица по заключению контракта, - сказано в сообщении пресс-службы СУ СКР по СК.

Из-за Абалешева работа подрядчика постоянно срывалась и затягивалась, этапы строительства не проходили в установленный срок. Позже контракт разорвали, а выделенные из бюджета деньги так и не были освоили.

Предполагается, что чиновник нанес ущерба на 25 млн рублей несостоявшемуся подрядчику.

КТО НАЖИЛСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕТСКОЙ КЛИНИКИ

Детская больница стала одним из центральных интересов для различных коррупционеров. На ее строительство выделили больше миллиарда из федерального и регионального бюджетов.

Так, заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев в 2017 году покровительствовал компании "Гипроздрав" - подрядчику на строительство Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Он потребовал за услуги 2,5 млн рублей, позже Золотарев и его соучастник Алексей Когарлыцкий получили от этой организации еще 15,5 млн.

Золотарев и Когарлыцкий содействовали подрядчику на разных этапах строительства диспансера.

Краевая детская клиническая больница в Ставрополе

За время строительства сменилось несколько подрядчиков. В 2017 году работами занимался "Гипроздрав", его сменило ООО "ИНЭ-Итерсервис". Компания работала до 2020 года, но из выделенного бюджета в 1,6 млрд рублей израсходовала 99 млн. Договор расторгли и на место главного подрядчика пришла московская организация "Магистраль". Этот подрядчик завершил строительство детской больницы, которая была сдана в эксплуатацию и сейчас работает в Ставрополе.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

За превышение должностных полномочий арестовали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева. Следствие считает, что чиновник выдавал городские земли под застройку в обход закона, а также нарушал природоохранное законодательство при установке горно-санитарных охранных зон Пятигорска. На Травнева завели 4 уголовных дела.

По той же статье прошел родной брат мэра Данила Травнев. Он похитил у государства больше 2,5 миллионов рублей. "Комсомолка" подробно писала об инциденте.

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