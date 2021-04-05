Ставропольский суд рассмотрит дело экс-мэра Пятигорска Травнева и вынесет приговор

Бывший мэр Пятигорска Лев Травнев

Пресс-служба Ленинского районного суда сообщила, что ведомству передали уголовное дело бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева. Сначала предполагали, что его будут судить в когда-то подконтрольном ему городе.

Дело поступило в суд в начале апреля. Пока что дата слушаний неизвестна, судья должен изучить все доказательства и представленные версии.

СОСТАВ ДЕЛА

Лев Травнев обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие считает, что чиновник выдавал городские земли под застройку в обход закона, а также нарушал природоохранное законодательство при установке горно-санитарных охранных зон Пятигорска. На Травнева завели 4 уголовных дела.

Ему предъявили обвинения в незаконном строительстве в 2013 году автосалона на территории второй зоны горно-санитарной охраны. Он дал разрешение на использование муниципальной земле без законных оснований. Это последнее - четвертое уголовное дело.

За несколько дней до ареста Травнев подал в отставку из-за "ухудшения здоровья". В апреле 2020 года чиновника задержали. В начале февраля 2021 года следствие собрало достаточное количество материалов на экс-мэра, завершило расследование и передало дело в суд.

Отметим, родной брат чиновника Данила Травнев тоже пошел под суд из-за превышения должностных полномочий. Он был руководителем ОАО "Пятигорскгоргаз". В октябре 2010 года назначил свою жену на пост инспектора по кадрам группы по работе с персоналом. Супруга даже не посещала работу и выполняла должностные обязанности

Таким образом она забрала у государства больше 2,5 млн рублей. Также Данила Травнев заправлял машину год за счет государства, сумма составила 700 тысяч рублей.

Сначала его дело закрыли из-за примирения сторон. Однако прокуратура выступила против такого решения и подала апелляцию. Суд ее удовлетворил и отменил приговор.

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