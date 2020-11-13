Экс-глава Пятигорска Травнев стал фигурантом четвертого уголовного дела

На Ставрополье возбудили четвертое уголовное дело против бывшего главы администрации Пятигорска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по СКФО.

По данным ведомства, в 2013 году чиновник незаконно разрешил построить автосалон в пределах второй зоны горно-санитарной охраны.

Хотя там запрещено возводить объекты, не связанные с отдыхом и лечением. В результате природе и лечебно-оздоровительной местности был причинен ущерб. Дело возбудили по статье: «Превышения полномочий».

Сейчас чиновник арестован.

Напомним, весной 2020 года врио главы Пятигорска Травнев покинул свой пост и ушел на длительный больничный «из-за ухудшения здоровья».

Спустя несколько дней чиновника арестовали, поскольку против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В середине июня против экс-главы курорта возбудили второе уголовное дело по той же статье.

Третье уголовное дело, также о превышении полномочий, касалось незаконного постановления администрации Пятигорска о разрешении строительства автозаправки в пределах второй зоны горно-санитарной охраны в 2011 году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 12 ноября похоронили трагически погибшего главу Ипатовского округа Сергея Савченко. Прощание с чиновником прошло в администрации округа, а затем провели отпевание в церкви Вознесения Господня Ипатово.