На Ставрополье похоронили трагически погибшего главу Ипатовского округа

На Ставрополье 12 ноября похоронили трагически погибшего главу Ипатовского округа Сергея Савченко. Прощание с чиновником прошло в администрации округа, а затем провели отпевание в церкви Вознесения Господня Ипатово.

- Светлая память, Сергей Борисович - из категории настоящих управленцев, работяг, которые без пиара честно выполняют свою работу. Как жалко, что такие люди уходят: останутся его дела, память, эмоции, а он звездой будет. Люди, берегите друг друга! Семье и коллегам искренние соболезнования от работников администрации Шпаковского района, - пишут ставропольцы под последним постом главы округа в соцсети.

Напомним, тело Савченко на кровати в его доме обнаружила мать мужчины. По данным пресс-службы краевого управления Следкома России, смерть наступила от механической асфиксии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, за ходом расследования которого следит глава СКР по СК Игорь Иванов.

- Убежден, что правоохранители полностью разберутся во всех обстоятельствах и установят истину. Слежу за ситуацией, - прокомментировал губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Сергей Савченко пришел в администрацию Ипатовского городского округа в 2014 году. За работу на предприятиях края мужчина получил Героя труда Ставрополья.

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