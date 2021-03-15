Топ-5 громких коррупционных скандалов на Ставрополье: дворцы за 100 млн и министры-мультимиллионеры

На взятках ловили министров и вице-премьеров Фото: Анастасия Осипова

Пока кипит разбирательство из-за нашумевшего ареста зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золоторева, подозреваемого в вымогательстве «откатов» на 60 млн рублей, вспомним пять самых громких коррупционных скандалов в крае.

«ХОРОШО БЫТЬ МИНИСТРОМ, ВАСИЛЬ ВАСИЛЬЕВИЧ!»

В 2015 году на миллионной взятке поймали министра образования и молодежной политики Ставрополья Василия Лямина. Директору Кисловодского техникума он поставил ультиматум: даешь «откат» в 4 млн рублей от положенных техникуму 19 млн по федеральной целевой программе или обзаводишься проблемами.

Василий Лямин проработал министром два года. Фото: Минобр СК

На вымогательство директор пожаловался в ФСБ. Под их контролем размер «отката» сбили до 1 млн рублей. Передача денег прошла в салоне «Шевроле Нива». Лямину вручили конверт со словами «Вот деньги и документы».

- Хорошо быть министром, Василь Васильевич! - сказал министру передающий деньги человек.

- Думаете?

- Думаю, да

- Ну, звоните.

- Хорошо.

Расследование затянулось на полтора года. В 2016 году Василия Лямина признали виновным: назначили 7,5 лет «строгача» и штраф в размере 10 млн рублей (10-кратный взятке).

«ПРЯЧЕТСЯ В ИСПАНИИ»

Бывший заместитель председателя правительства Ставрополья Андрей Мурга с 2019 года в международном розыске.

Андрей Мурга. Фото: Дума СК

Его подозревают в мошенничестве на 3,5 млн рублей. Прошлой весной Мургу нашли в Аликанте (Испания). Говорят, у него там роскошный дворец и собственные виноградники. Есть видео, как прошло задержание:

В конце 2020 года Национальная судебная коллегия Испании официально отказала в экстрадиции Мурги в Россию и выпустила «своего гражданина» на свободу под подписку о невыезде. Прокуратура оспаривает странное решение.

Кстати, Андрей Мурга был не только вице-премьером, но еще главой Минэка Ставрополья.

«ДВОРЕЦ ЗА 100 МЛН»

В декабре 2020-го вышел из тюрьмы оскандалившийся экс-министр строительства Ставрополья Игорь Васильев. В 2019 году суд конфисковал у него дворец размером 664 квадратов за 100 млн рублей и две дорогостоящие квартиры в центре Ставрополя.

Этот особняк конфисковали в соответствии со статьей 104 УК РФ

Роскошный особняк, доказывал Васильев, принадлежит сестре супруги. Но та на допросе не смогла сказать, в какой цвет выкрашены потолки на первом этаже, где стоят счетчики и когда ремонтировалась кухня. Восемь часов оглашался приговор.

Васильева защищали четверо первоклассных юристов. В ФСБ изначально считали, что огромное состояние министр сколотил на «откатах» с дорожных подрядчиков, но в приговоре статья «получение взятки» так и не прозвучала. Васильева признали виновным по статье 285 УК РФ («превышение полномочий») и помимо конфискации был назначен реальный тюремный срок — 5 лет. С учетом заключения в СИЗО на время расследования, он оказался на свободе намного раньше.

«КОРОЛЬ "ОТКАТОВ"»

Когда Игоря Васильева отстранили от работы в Минстрое Ставрополья из-за уголовного преследования министром стал его первый заместитель Алексей Когарлыцкий. Всего через четыре месяца окрыленного повышением Когарлыцкого задержали на заседании краевого правительства. Во время задержания за взятку у него случился припадок:

Сначала предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объекта «Легкоатлетический манеж». Следствие считает, из-за кратного завышения сметы казна потеряла 14 млн рублей. Затем всплыли факты вымогательства у бизнесменов. Одному пришлось подарить Когарлыцкому внедорожник «Porsche Cayenne S» почти за 8 млн рублей «в знак благодарности». У себя в кабинете чиновник показал на экране телефона, какую иномарку присмотрел. Не надо стесняться, так сказать.

Дальше — больше. Выяснилось, что в должности заместителя министра строительства Алексей Когарлыцкий жульничал на строительстве крупных объектов культуры и здравоохранения. Расследуется покушение Когарлыцкого на получение взятки в 43 млн рублей по госконтракту и на строительство культурно-образовательного комплекса. Крайним — седьмым по счету, стало уголовное дело по факту получения взятки в размере 1 млн рублей за узаконивание самовольно построенного офиса с автомойкой.

«ОТКАТЫ НА 60 МЛН»

Алексей Когарлыцкий, ставший чиновником-рекордсменом в крае по числу уголовных дел, действовал не один. Вместе с ним наживался на подрядчиках арестованный заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золоторев. В пятницу, 12 марта 2021 года, зампредседеателя правительства Ставропольского края задержали в аэропорту при попытке бегства. Это Когарлыцкий дал против него показания, что и послужило поводом для задержания.

В СКР России комментируют, что в 2017 году Александр Золоторев получил 2,5 млн рублей взятки от представителя акционерного общества за покровительство при реализации проекта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Годом позже в сговоре с Когарлыцким стряс с представителя того же юридического лица 15,5 млн — снова за покровительство, но уже при строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. В 2019 году Золотарев с Когарлыцким получили с того же подрядчика еще больше 45 миллионов рублей — цена протекции при строительстве онкологического центра.

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