2020-05-01T16:52:15+03:00
Общество

Силовики задержали в Испании экс-зампреда правительства Ставрополья

Чиновника поймали в Аликанте по запросу России. Ранее он запросил убежище в Испании
Ася АСРЯН
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Следователи подозревают Мургу в мошенничестве при реализации госконтракта по созданию сайта для продвижения местных брендов и производителейСледователи подозревают Мургу в мошенничестве при реализации госконтракта по созданию сайта для продвижения местных брендов и производителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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1 мая появилась информация, что экс-заместителя председателя правительства Ставрополья Андрея Мургу задержали в Испании. Об этом сообщает издание El Mundo.

СМИ пишет, что против бывшего ставропольского чиновника был выдан международный ордер на арест за растрату. Его задержали в Аликанте по запросу России.

Сообщается, что ранее Мурга запросил убежище в Испании.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бывшего главу ставропольского Минэка и вице-премьера региона Андрея Мургу объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в СКР края. Дело против него завели еще в январе этого года.

Следователи подозревают Мургу в мошенничестве при реализации госконтракта по созданию сайта для продвижения местных брендов и производителей.

Как ранее стало известно «Комсомолке», в 2016 году гендиректор госкорпорации Ставрополя Заур Абдурахимов хотел выслужиться перед министром и лично принес ему 4,5 млн рублей, подлежащие переводу фирме через банк в счет оплаты за создание сайта в рамках госконтракта.

Который, кстати, изначально заключили по предварительному сговору с заместителем Мурги Еленой Кильпа и на общую сумму почти 10 млн рублей.

Тонкости аферы подробно рассказал Абдурахимов, попавший под следствие за превышение должностных полномочий. Он же дал показания против Андрея Мурги, который еще до возбуждения против него дела и задержания гендиректора "Корпорации развития Ставропольского края", по неподтвержденной официально информации, находился в Испании. Его настоящее местонахождение только предстоит выяснить следователям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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