2019-06-07T17:50:20+03:00
Происшествия

Экс-министра Ставрополья Андрея Мургу объявили в международный розыск

Бывший вице-премьер подозревается в мошенничестве на 3,5 млн рублей
Евгения СОКОРЕВА
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Бывшего руководителя министерства экономического развития Ставропольского края Андрея Мургу объявили в международный розыск, сообщает информационное агентство Newstracker. Следователи подозревают вице-премьера в мошенничестве на 3,5 млн рублей при создании сайта для продвижения производителей Ставрополья. Под статью Мурга попал в январе, а в апреле был объявлен в федеральный розыск.

- Мурга объявлен в международный розыск, сегодня в суде Ставропольского края состоится заседание об избрании (заочно) меры пресечения в отношении экс-зампреда, — цитирует Newstracker свой источник в правоохранительных органах.

Деньги, по версии следствия, экс-министр похитил, потребовав их у генерального директора Корпорации развития Ставрополья Заура Абдурахимова. Тот, в свою очередь, забрал сумму у одного из подрядчиков по госконтракту. Абдурахимов пошел на сделку со следствием и отделался штрафом. Ему вернули арестованный авто и деньги.

По неподтвержденной информации, Андрей Мурга может скрываться от преследования в Испании. Точное местонахождение предстоит выяснить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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