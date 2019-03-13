2019-03-13T14:31:01+03:00
Происшествия

Обвинявшийся в мошенничестве глава госкорпорации Ставрополья отделался штрафом

Зауру Абдурахимову вернули арестованный авто и деньги
Евгения СОКОРЕВА
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Заур Абдурахимов. Фото: twitter.com/AbdurahimovZTЗаур Абдурахимов. Фото: twitter.com/AbdurahimovZT
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Генерального директора "Корпорации развития Ставропольского края", обвиняемого в хищении 5 млн рублей при выполнении условий госконтракта, оштрафовали на 40 тысяч рублей и отпустили под подписку о невыезде.

Как рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь Ставропольского краевого суда, уголовное дело в отношении Заура Абдурахимова прекратили, поэтому наложенный на транспорт и денежные средства арест отменили. Решение вынес Октябрьский районный суд краевого центра.

- Абдурахимову дали 60 суток для уплаты судебного штрафа со дня вступления постановления в законную силу. По его истечению в течение 10 дней надлежит представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю, - добавила Елена Чурюда.

Подчеркнем, что обвинения сняли, поскольку ранее Заура Абдурахимова не привлекали к ответственности. Преступление отнесли к средней тяжести и весь нанесенный им ущерб - моральный и материальный, возмещен. Из протокола следует, что директор пострадавший фирмы компенсацию получил и не имеет больше претензий. А моральный вред, нанесенный министерству, "возмещен путем благотворительной помощи государственному бюджетному учреждению".

Напомним, что главу госкорпорации Ставрополья задержали 5 апреля 2018 года по подозрению в хищении 5 млн рублей при выполнении контракта с краевым министерством экономразвития. В 2015 году за 9,9 млн рублей "КРСК" обязалась разработать и запустить сайт для бизнесменов и провести брендирование площадки в русском сегменте сети и на YouTube. Но работы выполнила некачественно, а как позже выяснилось еще и за в 10 раз завышенную цену.

По этому же делу проходят замминистра экономразвития края Елена Кильпа, подписавшая сомнительный контракт, и бывший министр экономического развития Андрей Мурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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