Тест «КП»: А не пора ли вам оживить свое ТВ?

IPTV только развивается в России, но уже стало очень востребованным

Традиционное аналоговое телевидение себя исчерпало. Мир выбирает цифровое — с повышенной четкостью, без помех и с неограниченным числом каналов. Самый современный вариант цифрового ТВ — это интерактивное телевидение (IPTV), сочетающее два в одном — широкополосный доступ в Интернет и цифровое ТВ.

Такое телевидение не управляет зрителем, как продолжалось столетие, наоборот им управляете вы. IPTV умеет записывать видео, собирать передачи и фильмы в архив, выходить в социальные сети, сопровождать звук субтитрами и много еще интересного. Оно только развивается в России, но уже стало очень востребованным.

Интерактивное ТВ МТС можно подключить в Ставрополе, Михайловске, а скоро — и на Кавказских Минеральных Водах. Пройдите наш тест, чтобы узнать: не пора ли вам перейти на телевидение нового поколения?