В Дагестане полицейские задержали экс-бойца UFC Антигулова

Напомним, что 2 декабря прошлого года известный спортсмен стал участником драки на свадьбе, которая закончилась массовой потасовкой

Накануне сотрудники полиции Махачкалы в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статьям: «Хулиганство» и «Умышленное причинение вреда здоровью» провели обыски в доме 33-летнего жителя Махачкалы, бывшего бойца смешанных единоборств.

Там полицейские изъяли пистолет «Стечкин», снаряженный 6-ю патронами калибра 9 мм., а также ПМ, снаряженный 7-ю патронами калибра 9 мм. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Дагестан.

По данным ведомства, подозреваемый Гаджимурад Антигулов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 2 декабря прошлого года известный спортсмен стал участником драки на свадьбе, которая закончилась массовой потасовкой.

«КП-Северный Кавказ» писала, что мужчина, находясь на торжественном мероприятии, вел себя агрессивно, а в ответ на сделанное замечание устроил драку. В результате, один из участников конфликта с различными травмами был госпитализирован в столичную больницу.

После этого спортсмен извинился за случившееся и даже оставил на своей странице в соцсети комментарий по этому поводу:

- Ситуация получилась некрасивая, весь Дагестан и все спортивное сообщество было выставлено в неправильном свете. Тех, кто следит и комментирует эту ситуацию, хочется попросить учиться на чужих ошибках, делать из каждои ситуации правильные выводы. Ин шаа Ллагь я так и сделаю, - обратился он к землякам.

По данным ведомства, подозреваемый Гаджимурад Антигулов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гаджимурад Антигулов является бывшем бойцом UFC в полутяжелой весовой категории.

На его счету 20 побед и 8 поражений. При чем четыре последних боя спортсмен без шансов проиграл, после чего был уволен.

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