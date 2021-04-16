В доме нашли оружие: в Махачкале задержан боец UFC Антигулов

Бывшего чемпиона задержали полицейские. Фото: страница героя публикации в соцсетях.

В Махачкале правоохранительные органы задержали бывшего спортсмена UFC Гаджимурада Антигулова.

По данным источника, в поле зрения правоохранительных органов Антигулов находился еще с прошлого года, когда устроил драку на свадьбе из-за спиртного. Тогда скандальные кадры, на которых пьяный боец затевает потасовку, попали в соцсети, а следом - в СМИ. Замять неприятный инцидент удалось после того, как боец принес публичные извинения.

Сейчас же в доме у 34-летнего Антигулова в пригороде Махачкалы правоохранители нашли незарегистрированный пистолет. Ему может грозить обвинение по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и, как следствие, - до трех лет лишения свободы.

По факту задержания спортсмена Антигулова официальных заявлений пока не поступало. Сам спортсмен тоже пока никак не комментирует произошедшее.

34-летний Гаджимурад Антигулов является бывшем бойцом UFC в полутяжелой весовой категории. На его счету 20 побед и 8 поражений. При чем четыре последних боя спортсмен без шансов проиграл, после чего был уволен.

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