«И пошло месиво»: драка кавказских бойцов на чемпионате по борьбе попала на видео

Драка произошла на чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров. Фото: кадр видео

Скандал и драка произошли на чемпионате России по вольной борьбе в Смоленске. Поединок кавказских бойцов перерос в кулачное побоище – один из спортсменов решил, что его оппонент нарушает правила. Драка попала на видео.

В четвертьфинале турнира для бойцов в весовой категории до 92 килограммов встречались Алан Багаев из Северной Осетии и Бабули Цолоев из Ингушетии. Оба бойца были настроены только на победу и с самого начала ринулись друг на друга. Тут же Алан Багаев, пытаясь схватить соперника, несколько раз ощутимо огрел его ладонями по лицу. Цолоев воспринял это, как нарушение правил и в долгу не остался.

– Один просто стал лупить другого «лещами», а второй озверел. И пошло месиво, – комментируют пользователи видеозапись поединка.

Слово «месиво» действительно неплохо описывает происходящее – рассвирепевшие бойцы начали безоглядно и самозабвенно колотить друг друга. Несмотря на то, что соревнования проводились перед пустыми трибунами, на арену тут же выбежали люди: тренеры, рефери и участники соревнований. Молодых и горячих кавказских парней растащили по разными углам.

Едва начавшийся поединок так и не закончился – судьи приняли решение дисквалифицировать обоих борцов за неспортивное поведение. Кроме того, федерация спортивной борьбы рассмотрит вопрос о дисциплинарном наказании участников.

Сами же парни, после драки, проявили себя, как настоящие мужчины. Выяснение отношений не продолжилось в раздевалке. Наоборот, бойцы помирились и опубликовали общее фото в соцсетях.

После потасовки бойцы помирились Фото: СОЦСЕТИ

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