Председателя комитета по госзакупкам Ставрополья отправили под домашний арест

Фото задержания: СУ СКР по СК

Промышленный районный суд Ставрополя отправил под домашний арест председателя комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александра Абалешева. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Абалешеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против главы комитета Ставрополья по государственным закупкам Александра Абалешева будет возбуждено второе уголовное дело.

- Сейчас у следствия находится постановление прокурора с требованием о возбуждении уголовного дела против Александра Васильевича. Его подозревают в воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, - сообщил собеседник издания.

Установлено, что заявки подрядчика на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе постоянно признавали неправильными. Решение не меняли, несмотря на то, что УФАС по Ставрополью признавала такой вердикт незаконным.

- Александр Васильевич в апреле 2019 года на встрече с представителем ООО потребовал отказаться от контракта. Несмотря на это, фирма получила контракт. Такие решения главы комитета привели к затягиванию и срыву сроков. Фирма не освоила бюджетные средства и из-за этого с ней расторгли соглашение, - говорит источник "КП".

Он также добавил, что прокурор отправил в СУ СКР по Ставрополью материалы для уголовного преследования по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

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