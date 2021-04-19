Педофила, похитившего третьеклассника в Дагестане, спасли от самосуда

Фото с места поимки подозреваемого

В Дагестане поймали педофила, который чуть не убил свою жертву. Возбуждено уголовное дело, рассказывает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Вечером в пабликах Хасавюрта появилось сообщение о том, что пропал мальчик. Ученик 3-го класса возвращался домой со школы, сообщали местные жители.

- ЧП случилось около поселка Аэродром [пригород Хасавюрта - Прим.]. Когда появились сообщения о том, что мальчик исчез - на поиски вышла молодежь. Разбрелись кто куда, а потом, часа через три, одна компания их нашла, - рассказал "КП" местный житель.

Мужчину нашли на тропе в Османьюрт. Молодые люди в гневе поколотили подозреваемого, кто-то даже высказывал намерение убить человека без суда. В том числе кто-то распустил слух о судимости задержанного по аналогичному преступлению, что не подтвердил источник издания.

Взрослые и полиция остановили разъяренную молодежь. Аудиозапись с места событий опубликовали в социальных сетях.

- Мужчина задержан, дело уже в производстве. Статья - "Насильственные действия сексуального характера", - сообщил собеседник "Комсомольской правды".

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Сам подозреваемый находится под защитой следствия [подробности]