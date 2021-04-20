В Северной Осетии мать пыталась продать новорожденного за 150 тыс. рублей

В роли покупателей выступили сотрудники полиции, которые якобы должны были забрать новорожденного за эти деньги Фото: Архив "КП"

Молодая женщина из Моздокского района Северной Осетии родила здорового малыша. Однако становиться родительницей ребенка не планировала. Мать новорожденного пыталась продать его.

За малыша она просила 150 тысяч рублей. В роли покупателей выступили сотрудники полиции, которые якобы должны были забрать новорожденного за эти деньги.

Во время операции полицейские задержали и «покупателей» и горе-мать.

«КП-Северный Кавказ» публикует видео с места инцидента. По данным правоохранительных органов, сейчас мальчик временно помещен в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане молодая женщина родила ребенка и пыталась его продать, чтобы купить сапоги и дом в селе. Как выяснилось позже, мать малышки была второй женой.

Родила троих сыновей, а когда узнала о беременности в четвертый раз, отношения с мужчиной сошли на нет. Молодая мать рассудила, что четвертого ребенка ей не вытянуть, а если продать кроху в хорошие руки, то можно решить много проблем.

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