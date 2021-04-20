Угрожал следователю советским трибуналом: "комендант Ставрополя" пойдет под суд

Николай активно агитировал в соцсетях

В Ставрополе рассмотрят уголовное дело 66-летнего местного жителя, отрицающего распад Советского Союза. Николай Соболев* обвиняется в сектантстве, он - член запрещенной в России организации "Союз Славянских Сил Руси", коротко - "СССР". Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела.

В 2016 году Николай узнал в Интернете, что Советский Союз якобы юридически не прекратил своего существования. Что в Москве уже шесть лет действует "новая власть". И что уже в ряде регионов действуют губернаторы, назначенные самопровозглашенным "президентом СССР" Сергеем Тараскиным.

Еще несколько лет пенсионер наблюдал за организацией, вел скрытую агитацию в соцсетях и мессенджерах. И продолжал отрицать гражданство России. Но уже в 2019 году он решился вступить в СССР и получил от своего лидера знаковую должность - "комендант Ставрополя". Отметим, что для этого надо было собрать очень большой пакет документов. В том числе - отыскать профсоюзную книжку, а также комсомольский и партийный билеты. Взнос - 500 "нелегитимных российских рублей".

Условия вступления в запрещенную организацию "СССР"

- Николай С. полностью погрузился в роль. Проводил беседы с мирными жителями, стал рассылать в органы власти Ставрополья документы о том, что его якобы назначили комендантом города. В его представлении, сейчас идет война. Чтобы взять контроль над ситуацией - в полицию города он направлял копию своего мандата и указы с печатью организации. А потом приходил в военную комендатуру, чтобы "познакомиться с сотрудниками", - рассказал собеседник "Комсомольской правды".

Осенью 2020 года в отношении "коменданта Ставрополя" начались оперативные действия. Тогда Николай вынес "предостережение" в адрес следователя, предлагая ему письменно признать СССР как существующее государство. А когда тот отказался и продолжил следствие - стал угрожать "военным трибуналом СССР" и написал соответствующую бумажку. По ней, следователя обвинили в "измене Родине".

Протокол, который написал "комендант" на следователя

Николая же обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей "Участие в деятельности экстремистской организации". Экспертизой фигурант дела признан вменяемым. На допросе он отрицал участие в каких-либо организациях, вину не признал и уверял, что остается гражданином СССР.

ДОСЬЕ KP.RU

Организация "Союз славянских сил Руси" была образована в 2010 году стоматологом Сергеем Тараскиным, который нарек себя на должность "врио президента СССР". Последователи считают, что Советский Союз юридически не развалился, и продолжают жить по утратившим силу документам. По данным ФСБ, в 2018 году в секте состояло около 150 тысяч человек по всей стране. Согласно изъятым документам, члены организации мечтают о построении огромного государства на северном полушарии.

В августе 2019 года Верховный суд Коми признал "Союз славянских сил Руси" экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

*фамилия изменена

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