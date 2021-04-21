99-летнюю россиянку вылечили от COVID-19 в Карачаево-Черкесии

Первую неделю пенсионерка провела в реанимации, где получала упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию, постоянную подачу кислорода

О том, что в республиках Северного Кавказа живут самые трудолюбивые долгожители, знают все. Их теперь по праву можно считать и самыми стойкими и сильными.

Так, 99-летняя жительница Карачаево-Черкесии Евдокия Машталер две недели назад в тяжелом состоянии с двухсторонней полисегментарной пневмонией, одышкой, кислородной недостаточностью поступила в городскую больницу Черкесска.

Первую неделю пенсионерка провела в реанимации, где получала упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию, постоянную подачу кислорода.

Эта грустная история приобрела счастливый финал. Благодаря стараниям врачей и воли к жизни самой 99-летней россиянки, удалось добиться регресса заболевания. Когда долгожительницу перевели в терапевтическое отделение, с учетом ее почтенного возраста к ней приставили индивидуальный пост. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения КЧР.

А на днях Евдокию Степановну выписали из ковид-госпиталя. Счастливая пациентка и ее родственники поблагодарили весь медперсонал за профессионализм и доброе участие, которое они проявили к пожилому человеку.

Еще один счастливый случай произошел в конце декабря 2020 года в Пятигорске. Там пожилые супруги Валентина Георгиевна и Виктор Николаевич Хандогы заразились коронавирусной инфекцией, и попали в городскую клиническую больницу №1 Пятигорска.

Не секрет, что вирус коварен: пациент может быть стабилен, а через пару часов он уже в реанимации. Именно так произошло с Виктором Николаевичем. Из обычной палаты задыхающегося его забрали на неинвазивное ИВЛ.

Когда через 10 дней измученный и похудевший мужчина вернулся к жене в палату, Валентина Георгиевна расплакалась от счастья:

- Мы всегда поддерживали друг друга. Я думала, где этот голос родной? Я ж его узнаю из всех. Пока не пришел, не обняла, - делится Валентина Георгиевна.

Уже в палате супруги вместе преодолевали коронавирус, шли на поправку. А выписали их к «Золотой свадьбе», которую они отметили в кругу близких и родных.

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