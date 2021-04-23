«Бьем во все колокола»: экс-прокурор Кисловодска заступился за обвиняемого в заказном убийстве пенсионера

Евгений Арефьев считает, что его престарелого отца оговорили, а уголовное дело сфабриковали Фото: Алексей БУЛАТОВ

83-летнего бизнесмена из Кисловодска Юрия Арефьева обвиняют в похищении и организации заказного убийства сына местного банкира.

Но его сын, экс-прокурор ставропольского курорта Евгений Арефьев считает, что его престарелого отца оговорили, а уголовное дело сфабриковали.

Мужчина записал и отправил видеообращение президенту РФ Владимиру Путину с целью оправдать своего папу.

- Я не думал, что мне придется снова надеть эту форму и тем более обращаться к нашему президенту. Но меня вынудили объястоятельства, произвол со стороны моих бывших коллег: со стороны сотрудников главного следственного управления Следственного комитета по СКФО и сотрудников МВД по СКФО, которые сфабриковали уголовное дело в отношении моего отца Арефьева Юрия, престарелого человека, заслуженного человека и бросили его фактически умирать в следственный изолятор, заключив его под стражу, - начинает так свое обращение экс-прокурор Кисловодска, сидя за рабочим столом в кабинете.

Евгений Арефьев рассказывает, что отца обвиняют в организации покушения на умышленное убийство.

- Человека, которого, даже судя по показаниям, даже не знал об этом. Никто ему никогда не угрожал, по уголовному делу не причинен никакой ущерб, никто не погиб. Но те действия, которые были произведены, я как профессионал, считаю, что это все сфальсифицировано и сделано чисто по заказу тех лиц, с которыми мой отец судился длительное время. Даже скоротечность их действий наталкивает меня на ту мысль, что это был определенный заказ. Представьте, уголовное дело возбуждено 30 июня, без какой-либо доследственной проверки. В ночь на 1 июля мой отец задерживается в своем доме. Его вытаскивают из постели, причиняют ему насилие, 83-летнему старику, причиняют ему телесные повреждения и в этот же день задерживают его, предъявляют обвинение и сразу же выходят в суд на арест. Отца в 40 градусную жару бросают в камеру.

Против обвиняемого возбудили уголовные дела по статье: «Организация приготовления к убийству, сопряженному с похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, по найму» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам экс-прокурора, «судья арестовал пенсионера без каких либо оснований».

- Что это такое? Это не 1937 год. Мой отец никогда не был судим, к уголовной ответственности не привлекался. Он - ветеран вооруженных сил РФ, 35 лет служил Родине, на иждивении у отца находится инвалид 1 группы, участник боевых действий, его сын. Мы бьем по все колокола, мы отправляем письма во все инстанции.

На данный момент Юрий Арефьев находится под домашним арестом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что история громкого уголовного дела началась в курортном городе Кисловодске. Там успешный пенсионер-бизнесмен Юрий Арефьев одолжил крупную сумму денег своему знакомому Владимиру Малхозову.

Однако вернуть эти деньги так и не смог. Дело в том, что в сентябре 2014 года Малхозов скончался. Пережить такую денежную потерю Арефьев не смог и решил вытрясти долг из сына умершего друга – Аркадия Малхозова.

Для начала он хотел похитить парня, чтобы оказать на него физическое воздействие. 83-летний Арефьев подыскал исполнителей преступления. По его задумке, после того, как с парня будут получены деньги, его должны будут убить.

Но бизнесмен не рассчитал, что эти «единомышленники» могут пойти другим путем – обратиться в правоохранительные органы.

Так, «исполнители преступления» сообщили силовикам о подготавливаемом преступлении. После чего стали «работать» в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. А именно: произвели инсценировку похищения, вымогательства и убийства Аркадия Малхозова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Арефьев был уверен, что дело завершено успешно и встретился с «организаторами преступления», чтобы передать вознаграждение в размере 1 миллиона рублей Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Арефьев был уверен, что дело завершено успешно и встретился с «организаторами преступления», чтобы передать вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. В этот момент его задержали силовики.

Против обвиняемого возбудили уголовные дела по статье: «Организация приготовления к убийству, сопряженному с похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, по найму».

На время следствия Арефьев был помещен под домашний арест. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

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