83-летний бизнесмен из Кисловодска заказал убийство сына умершего должника

Успешный пенсионер-бизнесмен Юрий Арефьев одолжил крупную сумму денег своему знакомому Владимиру Малхозову Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История громкого уголовного дела началась в курортном городе Кисловодске. Там успешный пенсионер-бизнесмен Юрий Арефьев одолжил крупную сумму денег своему знакомому Владимиру Малхозову.

Однако вернуть эти деньги так и не смог. Дело в том, что в сентябре 2014 года Малхозов скончался. Пережить такую денежную потерю Арефьев не смог и решил вытрясти долг из сына умершего друга – Аркадия Малхозова.

Для начала он хотел похитить парня, чтобы оказать на него физическое воздействие. 83-летний Арефьев подыскал исполнителей преступления. По его задумке, после того, как с парня будут получены деньги, его должны будут убить.

Арефьев решил вытрясти долг из сына умершего друга – Аркадия Малхозова. Он закал его похищение и убийство Фото: архив "КП"

Но бизнесмен не рассчитал, что эти «единомышленники» могут пойти другим путем – обратиться в правоохранительные органы.

Так, «исполнители преступления» сообщили силовикам о подготавливаемом преступлении. После чего стали «работать» в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. А именно: произвели инсценировку похищения, вымогательства и убийства Аркадия Малхозова. Об этом сообщает пресс-служба Главного СУ СК РФ по СКФО.

Арефьев был уверен, что дело завершено успешно и встретился с «организаторами преступления», чтобы передать вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. В этот момент его задержали силовики.

Против обвиняемого возбудили уголовные дела по статье: «Организация приготовления к убийству, сопряженному с похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, по найму» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Против обвиняемого возбудили уголовные дела по статье: «Организация приготовления к убийству, сопряженному с похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, по найму».

На время следствия Арефьев был помещен под домашний арест. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

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