Перекрытие дорог в Ставрополе на 1 и 2 мая 2021: список, схема перекрытия во время майских праздников

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Стало известно, как будет осуществляться перекрытие дорог в Ставрополе на 1 и 2 мая 2021. Из-за проведения мероприятий в городе введут следующие ограничения движения транспортных средств:

- 1 мая с 22:00 до 2 мая 05:00 по улице Соборной (от ул. Пирогова до пер. Командирского), по ул. Суворова (от ул. Советской до Ставропольской), по ул. Дзержинского (от ул. Ломоносова до Артема), по ул. Пушкина (от Дзержинского до М. Морозова), по пер. Фадеева (от ул. Гражданской до Войтика).

Объезд участков будет осуществляться по ул. Пирогова, Тухачевского, Ломоносова, М. Морозова, Артема, пр. К. Маркса, ул. Гражданской, Войтика, пер. Ползунова.

2 мая с 14:00 до 18:00 по улице Суворова (от ул. Советской до Ставропольской), по ул. Советской, Булкина, Дзержинского (от ул. Ломоносова до пр. Октябрьской Революции), по ул. Артема (от Ленина до Дзержинского), по ул. Кавалерийской (от ул. Дачной до Дзержинского), по ул. М. Морозова (от Пушкина до М. Жукова), по пр. Октябрьской Революции (от Дзержинского до Советской), по пр. К. Маркса (от ул. Голенева до пр.Октябрьской Революции).

Объезд будет осуществляться по ул. Голенева, Ленина, Ломоносова, Войтика, Апанасенковской, пер. Каховскому, ул. Объездной.

2 мая с 06:00 до 18:00 по пр. Кулакова (от ул. Октябрьской до автодороги «Северный обход города Ставрополя»), по ул. Коломийцева (от пр. Кулакова до ул. Коломийцева 38), за исключением маршрутных пассажирских перевозок.

Объезд - по автодороге «Северный обход города Ставрополя», пр. Чапаевскому, ул. Октябрьской.

На территорию кладбищ будет разрешен въезд до 07:00 и выезд после 17:00 транспортным средствам, обеспечивающим выездную торговлю, специальным транспортным средствам Фото: Павел МАРТИНЧИК

На территорию кладбищ будет разрешен въезд до 07:00 и выезд после 17:00 транспортным средствам, обеспечивающим выездную торговлю, специальным транспортным средствам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 11 мая 2021 выходной или нет на Ставрополье: власти дали ответ на этот вопрос. Так, губернатор региона Владимир Владимиров рассказал, что, несмотря на продленные нерабочие дни между майскими праздниками, Радоница станет нерабочим днем.

- Получаю вопросы, выходной или нет на Радоницу в этом году. Напомню, еще в 2016 году мы установили, что Радоница - день поминовения усопших - должна быть выходным днем. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим, - прокомментировал губернатор.

Напомним, президент России на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.

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