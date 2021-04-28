Бизнесмен убил любовника жены в квартире, которую снял для них

У Роланда и Людмилы четверо детей Фото: СОЦСЕТИ

В Минеральных Водах закончено рассмотрение уголовного дела в отношении Роланда Пилояна. Мужчину обвиняли в смерти нового избранника своей супруги. Участники история жили в любовном треугольнике несколько месяцев.

"КП-Ставрополь" узнала, что случилось в обычной семье из Георгиевска.

Роланда Пилояна можно было назвать счастливым человеком. Жена-красавица, четверо детей. Последняя дочь родилась в 2018 году, когда мужчине было уже 45 лет. Семья жила в достатке: просторный дом в Георгиевске, путешествия хотя бы раз в год, иногда даже - за рубеж.

Роланд Пилоян и его последняя дочь

Довольный жизнью Пилоян наслаждался домашним уютом. Даже то, что пришлось закрыть бизнес, не расстроило его. Ведь рядом - родные люди.

- Незадолго до ЧП Пилоян случайно заметил переписку своей супруги Людмилы* с любовником. Им оказался Александр*. Ранее он работал у них. Летом у хозяйки и разнорабочего закрутился роман. Поначалу она все отрицала, но потом призналась, - рассказывает источник "КП", знакомый с материалами дела.

Семья почти в полном составе

Супружеская пара не стала долго ругаться. Благодарный за долгие годы брака Пилоян не только отпустил жену, но и снял ей квартиру в Минеральных Водах, где та жила с любовником. Дети остались с отцом. Супруги сохраняли дружеские отношения и часто общались по вопросу развода. Роланд, правда, не хотел разрыва, потому что продолжал любить.

Роланд и Людмила

- В мае 2020 года Пилоян два дня провел в квартире Людмилы. Они выпивали. Сам муж много не пил из-за болезни. В один момент ему написал Александр: "Не смей трогать Людмилу и детей". Потом он приехал. Что было дальше - можно узнать только со слов Пилояна. Он говорит, что тот начал его оскорблять и ударил в глаз. А потом накинулся с ножом, крича: "Убью!". Завязалась борьба, в ней Пилоян, лежа на спине, отобрал нож у соперника и трижды ударил в область грудной клетки и брюшной полости. Людмила все это время была в ванной.

Александр скончался на месте. Пилоян очнулся вне квартиры. Сам того не понимая, он убежал с места преступления.

- Сразу после возбуждения уголовного дела встал вопрос о том, в каком состоянии был фигурант. Экспертиза показала, что мужчина был в состоянии аффекта, вызванного аморальным поведением Александра. И дело переквалифицировали в 107 статью - "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения".

- Гражданину М. назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев. Суд удовлетворил в части заявленный потерпевшей (матерью погибшего) гражданский иск и присудил взыскать с гражданского ответчика компенсацию морального вреда в размере 470 тысяч рублей, - сказано в сообщении Минераловодского городского суда.

Людмила затаила обиду на супруга, ведь он "убил любовь всей ее жизни". Она уверена, что аффекта не было, и намерена обжаловать решение, уточняет собеседник "КП".

*имена изменены

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