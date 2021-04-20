Мужчина приговорен к 7 годам за покушение на жену-медсестру в Ессентуках

Фрагмент видео: СУ СКР по Ставрополью

В Ессентуках вынесли приговор местному жителю, обвиненному в покушении на убийство жены. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Летом 2020 года Сократ Мурадов пришел в медцентр "Юность", где работала его жена Илона. Мужчина, будучи пьяным, решил поговорить с супругой - та планировала развестись с суженым из-за его пристрастия к алкоголю.

В ходе разговора пара начала ругаться. А потом Мурадов достал нож и напал на Илону. Момент покушения попал на видео.

Обвиняемый не смог закончить задуманное, поскольку вмешались коллеги девушки. Виктория Захаркина и Раиса Самойлова стали оттаскивать мужчину и спрятали от него нож.

- Несмотря на то, что мы с Раисой его отталкивали и заслоняли ее. Она кричала: "Помогите!", - а он все время смотрел на жертву и бил. Даже когда она упала - он продолжал, не останавливался. Долго это происходило, - рассказывала Виктория в беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь". - Когда мы его обезоружили, он стоял недалеко, просто наблюдал, что она делает. А она в крови, ничего не может сказать. Потом стал сыпать угрозы

В общей сложности на теле Илоны было обнаружено более 20 ранений, оказались повреждены внутренние органы. Благодаря своевременной помощи девушку удалось спасти. Мурадов скрылся с места преступления, но его быстро задержали. Против нападавшего в тот же день возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

- Вину в совершении преступления подсудимый признавал частично, отрицая наличие умысла на совершение убийства, но суд согласился с позицией государственного обвинения и 20 апреля 2021 постановил в отношении него обвинительный приговор, назначив наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

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