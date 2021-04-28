8 тысяч рублей за год: шесть депутатов Дагестана оказались за чертой бедности

Появились данные о доходах и имуществе депутатов Дагестана за 2020 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Народного собрания Дагестана за 2020 год. Изучив документ и сопоставив его с декларацией за 2019 год, «КП-Северный Кавказ» пришла к любопытным заключениям. Подробнее — в нашем материале.

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

Самым нищим депутатом стал Магомедов Магомед Абдулмаджидович. В строке о годовом доходе — 8 000 рублей. В сведениях за 2019-й он указал заработок еще меньше — всего 4 тысячи. На него оформлен дом (200 кв.м.), что в безвозмездном бессрочном пользовании. У жены с доходом 72 тысячи за 2020 год нет никакой собственности. В семье трое детей.

Сразу пять парламентариев указали в декларации всего 24 тысячи рублей годового дохода, тоже оказавшись за чертой бедности. Это Гамидов Сиражудин Мустафаевич, у которого при мизерном заработке в собственности два огромных участка под ИЖС (448 и 651 кв.м.), особняк размером 462 кв.м. и коттедж с площадью 243 кв.м. Его супруга ничего не заработала и никакой недвижимости или транспорта не имеет.

У Хучбарова Хучбара Загидовича с тем же доходом задекларированы земля под ИЖС площадью 454 кв.м., один этаж дома площадью 87 кв.м. и второй этаж размером 196 кв.м., а также внедорожник «Land Rover Defender». У депутата трое детей. Жена заработала за 2020 год 406 тысяч.

Асиятилов Магомед Суракатович, несмотря на скромный заработок, владеет просторным приусадебным участком (1600 кв.м.) и большим домом (250 кв.м.). Его супруга с годовым доходом 110 тысяч рублей является собственницей гигантского участка земля под административным зданием (24 тысячи кв.м.), землей под пивбаром (220 кв.м.) и домом с площадью 62 кв.м. Надо сказать, что в 2019 году Асиятилов заработал еще меньше — всего 20 тысяч.

Магомедов Ахмеднаби Идрисович с 24 тысячами годового заработка имеет в собственности четыре огромных участка (800, 1095, 1013, 7466 кв.м.), квартиру (132 кв.м.), «иное имущество» площадью 203 кв.м., землю в аренде на 49 лет размером 645 кв.м. и автомобиль «ВАЗ 21063». Жена, заработавшая за 2020-й 630 тысяч, указала в декларации два участка (800 и 640 кв.м.), дом (222 кв.м.) и машину «Toyota Rav 4». В прошлом году она продала землю за полмиллиона рублей.

Гамзаев Юсуп Гаджиевич с тем же доходом задекларировал большой дом (350 кв.м.) в бессрочном пользовании, где живет с женой и четырьмя детьми. В сведениях о доходах за весь позапрошлый год он указал 22 тысячи рублей.

ДЕПУТАТЫ-БОГАЧИ

И наоборот самым богатым депутатом стал Гамзатов Тимур Гамзатович, заработавший за 2020 год больше 42,8 млн рулей (3,5 млн в месяц). Это в 5 тысяч раз больше, чем доход самого бедного парламентария. В собственности у него два участка (230 и 227 кв.м.), два дома (277 и 247 кв.м.), две дачи (250 и 150 кв.м.), квартира (136 кв.м.) и нежилые помещения (98, 42, 654 и 592 кв.м.). У супруги с доходом 518,9 тысячи — только нежилое помещение площадью 106 кв.м.

Интересно, что в 2019-м депутат заработал 14 млн рублей. Выходит, всего за год его доход вырос в три раза (!).

Немногим меньше заработал Садулаев Магомед Мухтарович (38,9 млн), владеющий лишь роскошным домом (700 кв.м.). Есть жена, ни заработавшая ни рубля, и двое детей. За позапрошлый год парламентарий получил больше 64 млн рублей, то есть вдвое больше.

На третьей строчке Алиев Нурмагомед Алиевич с годовым заработком 35,9 млн рублей. Он задекларировал громаднейший участок (565 Га), большой дом (420 кв.м.), дачный дом (200 кв.м.), квартиру (172 кв.м.), офис (3000 кв.м.), магазин (1453 кв.м.) и две иномарки «Mercedes 500» и «Lexus 450». У жены с доходом 3,5 млн в собственности земля (320 кв.м.) и четыре квартиры (46, 59, 81 и 100 кв.м.).

За 2019 год Алиев заработал в 7 раз меньше — 5,1 млн рублей, хотя имел всю ту же недвижимость.

Далее с доходом 31,4 млн следует Ярахмедов Руслан Идрисович. Отец троих детей. На него оформлена только квартира (119 кв.м.). Сведений о супруге нет.

В 2019-м он задекларировал 55,4 млн годового заработка.

КСТАТИ

Асланов Марат Асланович, задекларировавший в 2019 году 17 400 рублей годового дохода и в собственности большую квартиру, «Land Rover Range Rover-2013», «Opel Combo-cvan 2008» и «Ягуар XF-2013», вероятно, больше не депутат. Мы не нашли его в списке парламентариев Дагестана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Патриоты на ВАЗах без жилья: чеченские депутаты отчитались о доходах за 2020 год Многодетные парламентарии с доходом выше 3 млн рублей не владеют даже скромным уголком (подробнее)