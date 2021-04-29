Пасха в Ставрополе 2021: крестный ход отменен, богослужения пройдут с ограничениями

Фото: пресс-служба Ставропольской митрополии

Пасха в Ставрополе 2021 состоится 2 мая. В этот день православные верующие встретят праздник Светлого Христова Воскресения — Пасху.

Накануне праздника, в Великую Субботу, по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в краевую столицу специальным авиарейсом из Иерусалима привезут Благодатный огонь.

Огонь доставят в ночь с 1 на 2 мая в Казанский кафедральный собор Ставрополя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Огонь доставят в ночь с 1 на 2 мая в Казанский кафедральный собор Ставрополя.

В аэропорту самолет с Благодатным огнем будут встречать представители епархий, священнослужители, казаки, журналисты и многочисленные верующие.

Сразу после встречи огня в храме начнется Пасхальное богослужение, которое возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Прямую трансляцию Пасхального богослужения будет осуществлять телеканал «Кавказ 24». Также прямая трансляция будет осуществляться на YouTube-канале Ставропольской митрополии.

Во всех храмах Ставропольского края в 2021 году пройдут богослужения

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в студии радио «Комсомольская правда-Ставрополь» рассказал о том, как будут проходить богослужения в храмах нашего региона:

- Несмотря на продолжающую пандемию коронавирусной инфекции, в этом году ограничений по посещению храмов не будет. Конечно, мы будем выполнять санитарные нормы. Так, прихожане должны входить в храм, надев медицинские маски. Все церкви Ставрополья будут открыты в день Пасхи и в другие пасхальные дни для верующих жителей края. 2 мая в 17:00 я буду совершать богослужения в Казанском кафедральном соборе Ставрополя. Там будет совершаться, так называемая царская вечеря. В этот день в храм съедутся представители духовенства из разных уголков нашего региона, чтобы совершить короткое пасхальное богослужение.

2 мая в 17:00 пройдут богослужения в Казанском кафедральном соборе Ставрополя. В этот день в храм съедутся представители духовенства из разных уголков нашего региона, чтобы совершить короткое пасхальное богослужение.

Также в этот день во всех церквях Ставрополья до вечернего богослужения прихожане могут освятить творожные пасхи, куличи, яйца.

Однако в связи с эпидемиологической обстановкой, традиционный Пасхальный крестный ход от Андреевского собора до Казанского кафедрального собора в 2021 году не состоится.

Архиерейский хор Ставрополя «Ставриос»

Ранее губернатор Ставрополья сообщил, что эпидемиологическая ситуация изменилась в сравнении с 2020 годом. Напомним, тогда власти были вынуждены ограничить массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Губернатор Ставрополья во время «прямой линии» рассказал, что в 2021 году кладбища на Пасху закрывать не будут, а в храмах пройдут службы

Владимир Владимиров рассказал об увеличении иммунной прослойки населения, из-за которой шансы заражения снизились. Совокупность этих факторов привела к тому, что в 2021 году кладбища на Пасху закрывать не будут, а в храмах пройдут службы.

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